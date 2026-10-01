光輝十月！台股衝上4萬8千點 三大法人買超292.52億元

台股1日收在最高點48,353.49點，重新站上4萬8千點，上漲413.36點，漲幅0.86%，成交量8,374.31億元，三大法人買超292.52億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超219.37億元，投信買超56.56億元，自營商買超（合計）16.58億元，其中自營商（自行買賣）買超32.37億元，自營商（避險）賣超15.78億元。

台積電（2330）收最高2,510元，智邦（2345）跌深反彈大漲7%，收1,900元，聯電（2303）也收在最高點161.5元，漲幅逾4%。ABF載板三雄同創新高，南電（8046）收1,420元，大漲近6%，欣興（3037）衝上1,215元，景碩（3189）突破千元，收1,010元。

族群部分，被動元件、IC設計走強，其中被動元件股超過十檔漲停，國巨*（2327）、華新科（2492）漲停板，國巨*收602元。IC設計有聯傑（3094）、晶心科（6533）、通嘉（3588）、新唐（4919）漲停。昨天強漲的面板三虎今日都下跌，不過友達（2409）相對抗跌，收38.3元，小跌0.65%。

金融股普遍下跌，凱基金（2883）宣布增資200億至250億元，其中七成以上將投入凱基證券，但股價卻重跌5%，國票金（2889）下跌逾2%，台新新光金（2887）、永豐金（2890）下跌逾1%。

高價股部分，中砂（1560）為新千金股成員，首次收上1,000元。另外景碩收1,010元，也是第一次成為千金。