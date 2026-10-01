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10月開局紅、台股收盤上漲413點再創收盤新高 台積電走揚30元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤大漲413.36點，創48,353.49點新高。聯合報系資料照
台股收盤大漲413.36點，創48,353.49點新高。聯合報系資料照

台股今（1）日收盤上漲413.36點、漲幅0.86%，終場以48,353.49點作收，再創收盤指數新高點，成交量8,374億元；台積電（2330）收盤價2,510元，上漲30元，漲幅1.21%。

多頭資金今日轉進被動元件及ABF載板等族群，國巨*（2327）領軍華新科（2492）、禾伸堂（3026）及堡達（3537）等股勁揚，外資看好南電（8046）上漲也帶度欣興（3037）與景碩（3189）走強；今日貢獻大盤指數漲點的權值股除台積電拉高約200點，國巨、聯發科（2454）、聯電（2303）、智邦（2345）及欣興合計貢獻約110漲點。

今日成交金額大且走高為：國巨、景碩、南電、環球晶（6488）、欣興、華新科、聯電、禾伸堂及大立光（3008）；成交金額大且疲軟者則為：友達（2409）、群創（3481）、合晶（6182）、金像電（2368）、台虹（8039）、高力（8996）、貿聯-KY（3665）、力積電（6770）及鼎元（2426）。

第一金投顧表示，目前指數穩居所有均線之上，下檔五日均線與持續上揚的月線構築強大的防禦屏障，盤面資金由高基期權值分流至次世代技術規格與原物料補漲板塊，多方底氣充沛，惟在4萬8千點整數關卡實質站穩前，操作宜維持區間低接、不盲目追價。

時序邁入10月，本周接續公布的美國 ISM 製造業指數及周五的9月非農就業報告（NFP），預期將牽動十年期美債殖利率起伏與聯準會政策預期；與此同時，美東碼頭罷工談判與中東地緣油價波動仍存在供應鏈干擾。更關鍵的是，台廠9月營收即將密集出爐以結算第3季實績，緊接著10月中旬台積電法說會將為第4季營運展望與先進製程資本支出定調。

在國際變數與實質財報檢驗交錯之際，可偏多看待指數將突破新高，但需將整體持股水位嚴格控管，切忌過度擴張融資槓桿，並善用盤中震盪積極去蕪存菁。

在核心選股策略上，應嚴守「買黑不買紅、長線保護短線」的紀律。針對長線多頭趨勢確立的半導體先進封裝（CoWoS、FOPLP）、矽光子（CPO）與高階伺服器散熱模組，逢股價量縮回測十日線或月線支撐，確認有守再分批布局，切勿在早盤跳空時盲目追價。

相對地，針對籌碼面持續渙散、技術型態破線的消費型記憶體模組與缺乏訂單能見度的弱勢板塊，在落底訊號確立前應嚴格執行停看聽以規避探底風險，將資金高度集中於9月營收亮眼且掌握關鍵技術壁壘的優質核心。

台積電 台股 國巨

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