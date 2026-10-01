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AI 好到銀行「錢不夠借」！資金吃緊、放款踩煞車 金融股下挫

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
AI熱潮推升企業借款，銀行資金明顯吃緊。聯合報系資料照
AI熱潮推升企業借款，銀行資金明顯吃緊。聯合報系資料照

AI熱潮帶動企業大舉借錢投資擴廠，銀行體系資金也跟著吃緊。為了吸收更多存款、支應強勁放款需求，銀行近期紛紛提高大額定存利率搶資金，資金成本隨之上升，存放款利差面臨壓力。

另一方面，銀行還得維持LCR（流動性覆蓋率）在100%以上，無法無限制擴大放款，強勁的企業融資需求反而逐漸形成銀行的「成長天花板」。金融股1日普遍下挫，凱基金（2883）大跌6%，台新新光金（2887）跌逾3%，華南金（2880）、永豐金（2890）、國票金（2889）跌逾2%。

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，第3季聯貸額225億美元，季增57%，顯示企業單案融資需求明顯放大，大型聯貸案集中在綠能與AI供應鏈，包括海龍風電550億元、日月光（3711）500億元及矽品500億元。

銀行圈坦言，近期資金緊俏，銀行對大額聯貸案參貸轉趨審慎，部分案件改由統籌主辦行事前找多家行庫共同分攤，以提高募集掌握度。聯貸業務為銀行重要獲利來源，承作規模愈大，利息與手續費收入貢獻愈高，但因資金緊俏，銀行需用更高的利率吸收存款取得放款的資金，資金成本上升，使存放款利差面臨壓力。

另一方面，由於國內產業供應鏈大舉赴美投資，把錢拿去國外投資設廠、購料，出去的錢短期內難以回流。一家大行庫高層表示，台積電（2330）去美國設廠，周邊供應鏈也跟著去，短期內難免會造成資金流出，對堅守LCR戰線的銀行來說，挑戰很大。

知情官員說，多年來本國銀行的LCR多在130%以上，今年7月底平均已掉到115%。金管會也坦言，部分銀行已調整存放款定價，甚至祭出優惠存款搶資金。銀行局主秘周正山表示，部分銀行會依市場資金狀況調整存放款定價，也有銀行推出優惠存款方案吸收新台幣資金，或透過貨幣市場工具、同業拆借補足流動性。

面對資金成本上升，銀行也開始將部分成本轉嫁給借款人，以維持放款利差。市場甚至傳出，有民營銀行將周轉金放款利率一口氣調高近4碼，大幅拉高企業借款成本，形同以高利率主動抑制放款需求。

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