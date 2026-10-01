ABF 三雄喜迎光輝10月！股價齊創高 「這檔」前三季飆510%、台股第6強

ABF載板三雄迎接「光輝10月」！台股1日多空於48,000點關卡激烈交戰，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）卻同步刷新盤中歷史新高，景碩更首度叩關千元，載板族群多頭氣勢明顯強於大盤。

南電盤中最高衝上1,450元，欣興最高達1,230元，景碩則觸及1,020元，三檔同步改寫盤中歷史新高。其中南電、景碩更位列台股漲點貢獻前茅，成為今日電子股撐盤的重要力量。

若拉長時間來看，載板三雄今年漲勢更為驚人。前三季景碩大漲510%，位居台股漲幅榜第6名；南電上漲456%、排名第9，欣興上漲434%、排名第11。臻鼎-KY（4958）同期也上漲257%，排名第41名，顯示載板族群今年以來整體股價表現突出。

回顧9月，三雄漲勢也延續。欣興單月上漲17.62%、景碩18.44%、南電8.94%，月線同步連2紅；法人籌碼亦偏多，欣興9月獲三大法人買超23,964張，景碩買超25,640張，南電買超5,268張，其中外資分別買超欣興30,668張、景碩22,372張及南電11,286張。

基本面方面，AI伺服器、HPC及高階交換器需求持續推升ABF載板需求，供給緊俏仍是支撐族群行情的重要因素。南電受惠美系客戶投單升溫，法人預期第3、4季ABF報價仍有10%至20%調升空間，ABF毛利率有機會突破50%。

欣興則積極擴充ABF產能，2027年整體ABF產能預估增加30%至40%，光復二、楊梅二新產能將陸續開出；公司今年上半年已與數家客戶簽訂長約，提前預約未來五年產能。此外，欣興CPO載板已開始出貨，客戶不只一家。

景碩則受惠高階ABF需求升溫，約三成ABF營收來自非長約客戶，具價格調整彈性。美系外資日前於報告中給予南電、景碩「買進」評等，目標價分別為2,500元及1,125元；外資並估ABF供需缺口2026年下半年達14%、2027年34%、2028年51%，顯示高階載板供給吃緊情況仍可能延續。