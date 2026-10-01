台股第4季誰領漲？被動元件率先發動 五檔攻漲停

台股1日盤面表現有氣無力，盤中一度翻黑，但休息已久的被動元件族群今日大漲，龍頭國巨*（2327）上漲逾7%，華新科（2492）漲逾5%，更有五檔攻上漲停，包括鈞寶（6155）、鈺鎧（5228）、勤凱（4760）、安碁（6174）、九豪（6127）。法人指出，今年第4季被動元件供需缺口將持續擴大，新產能多須至2027年後才陸續開出。

AI伺服器電源功率持續升級，帶動高容、高壓及大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求，業界指出，因GPU與客製化晶片（ASIC）平台同步放量，被動元件用量增加，對耐壓、容值及穩定性的要求也更高。

法人指出，儘管廠商BB Ratio逐季走高，稼動率逼近滿載，但因供給端新產能多須至2027年後才陸續開出，供需缺口短期仍難收斂。供給不足帶動產品漲價，被動元件漲價潮將由通路逐步擴散至直接客戶，議價已陸續展開。

國巨產品線涵蓋MLCC、鉭質電容、電阻及電感，為本輪AI需求升溫與產能外溢的主要台股受惠者。法人說明，國巨第2季AI相關營收占比提升至16%以上，其中MLCC與電阻成長幅度領先，鉭質電容營收季增14.1%，訂單出貨比達2.2，反映客戶備貨需求強勁，隨NVIDIA架構仍採12V供電，鉭質電容需求可望延續。

此外，村田製作所正考慮新的產能擴充計畫，由於村田持續往小尺寸、高容量的高階MLCC擴充產能，並同時縮減大尺寸、低容的標準品產能，將有助於台廠受惠轉單。國巨並未退出中低階產品市場，除承接高階AI需求外，也可望受惠日韓大廠調整產品配置後的標準品訂單外溢。

國巨今以560元開高，一度大漲至595元，盤中大漲逾7%，成交量也放大至4.5萬張。