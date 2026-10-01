美光財報超預期！記憶體股卻走弱 專家示警「這變化」

美光科技（Micron）最新財報與財測優於市場預期，資料中心事業營收更較去年同期暴增1,042%，客戶長期供應協議（LTA）承諾金額也增至320億美元。不過，財報利多未能大幅推升股價，台股記憶體族群1日同步走弱，市場焦點開始從AI需求強勁轉向「供給與擴產變化」。

美光上季營收、獲利均優於市場預期，資料中心事業營收年增更達1,042%，顯示AI伺服器需求持續推升HBM、DRAM及NAND等記憶體產品需求。公司並預估本季營收成長13%至615億美元，每股盈餘38.15美元，客戶長期供應協議承諾金額則由6月的220億美元增加至320億美元。

不過，市場對這波利多的反應平淡。美光9月30日盤後股價一度下跌約1%，隨後僅小漲0.37%，顯示在AI需求與記憶體價格利多已受到市場高度關注後，財報優於預期未必能帶來同等幅度的股價反應。

美光執行長梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）仍看好2027、2028年記憶體與儲存供需，認為將比2026年更加緊俏，顯示AI資料中心需求仍是支撐產業景氣的重要動能。

然而，知名半導體分析師陸行之指出，AI資料中心對HBM、DDR5與NAND的需求短期仍強，但記憶體價格漲勢逐步放緩，毛利率已接近高檔；隨著美光單季資本支出達107.7億美元，產業焦點正由「毛利率擴張」逐步轉向「產能擴張」。

換言之，市場接下來關注的已不只是AI需求能否延續，還包括記憶體大廠新增產能何時開出、供需缺口能維持多久，以及價格漲勢是否開始降溫。當需求成長與擴產同步進行，供需平衡將成為影響後續產業評價的重要變數。

在市場重新評估記憶體供需之際，亞洲半導體股1日早盤普遍走弱，三星電子、SK海力士跌幅一度超過1%。台股記憶體族群同步承壓，南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、力積電（6770）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）等主要個股走跌，僅力成（6239）等少數個股相對抗跌。

值得注意的是，台廠9月營收將陸續公布，南亞科、華邦電、旺宏、力積電、群聯等業者的營收表現，以及對第4季記憶體價格與需求的看法，將成為市場驗證景氣是否延續的重要觀察點。後續若需求維持強勁、但擴產速度同步加快，記憶體價格與毛利率能否維持高檔，將成為台股族群下一階段的重要觀察。