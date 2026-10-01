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外銷連19紅撞上消費旺季！台股多頭底氣紮實 如何布局搶先機？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
資料來源：CMONEY
資料來源：CMONEY

在AI需求強勁之下，也帶動台系供應鏈表現，根據經濟部所發布之最新8月外銷訂單首度突破千億美元，來到1029.6美元，寫下歷年單月新高，表現好於預期，年增近71.4%，為連19紅，經濟部更預測全年外銷訂單金額有望挑戰1.1兆美元，強勁的外銷表現，也為台股多頭延續提供堅實底氣。市場法人表示，在外銷持續成長的期間，台股表現亮麗，加上又將邁入第4季消費旺季，投資人不妨善用既能跟隨大盤成長，又能靈活調整持股的主動市值ETF來把握行情。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，台灣外銷訂單已連續19個月正成長，主要由資通信及電子產品年增超過70%所推升，顯示全球科技巨頭龐大的Capex持續反映在台灣AI硬體供應鏈的訂單上，也對以電子出口為經濟根基的台灣添助更為紮實的基本面底氣，根據近五次台灣外銷訂單正成長維持10個月以上之經驗，大盤於期間表現亮眼，平均漲幅近42.71%。

後續來看，在AI需求強勁下，亦有望進一步推升台廠業績表現。再者，第4季向來又是消費電子旺季，外銷訂單有望延續成長趨勢，對於台股行情正向看待，不過在股市處於高檔之際類股輪動亦頻繁，靈活選股才更有助於掌握趨勢行情，建議投資人可透過主動式市值ETF來掌握行情。

主動群益核心50 （00415A）經理人許育誌表示，隨著全球科技巨頭積極投入 AI 基礎建設與算力布局，反映 AI 長線需求未見降溫。

台灣在半導體、伺服器、IC 設計及關鍵零組件供應鏈中占據核心地位，為此波 AI 浪潮下的最大受惠國，不僅反映在外銷訂單的增長，也進一步傳導至上市櫃公司獲利與股價表現，連帶市值排名更替也較以往頻繁，數檔得益於AI趨勢的（準）千金股崛起，因此能因應市況彈性調整持股的主動式台股市值型ETF更是投資人可多加運用的工具，以更即時掌握AI多元商機。次產業方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

台股 外銷 布局

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