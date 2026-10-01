台股10月開紅盤！台積電、載板三雄領軍 一度漲241點再戰48K

這幾年盯盤，你有沒有發現一件事：CPI高於預期、失業率走高、非農就業爆冷、美伊戰爭牽動油價，甚至個別公司自己爆出利空，市場的反應越來越像是同一套劇本「先跌一下，然後很快就有人喊利空出盡，把回檔當成進場點。」 時間一拉長，這種類似情況不斷重演，反應利空的時間逐漸縮短，讓越來越多投資人得出一個結論：短線利空不用怕，長期抱著幾乎穩賺；反倒是誰在這種時候賣飛，才是真正的輸家。這種氛圍發展到極致，於是大家開始選擇不動，抱緊處理。

2026-10-01 09:36