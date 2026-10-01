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台股10月開紅盤！台積電、載板三雄領軍 一度漲241點再戰48K

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股10月開紅盤，指數一度上漲241點逼近48,000點。聯合報系資料照
台股10月開紅盤，指數一度上漲241點逼近48,000點。聯合報系資料照

台股10月開出紅盤，集中市場指數1日開盤上漲21.85點、報47,961.98點，隨後在台積電（2330）、台達電（2308）攜手載板三雄，以及聯電（2303）、緯創（3231）等電子要角走強下，漲點一度擴大至約241點；惟南亞科（2408）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、聯發科（2454）等走弱，壓抑多頭攻勢，指數再度回到48,000點關卡附近拉鋸。盤面上，友達（2409）、群創（3481）、合晶（6182）等交投熱絡。

美國8月PCE通膨低於預期，市場下修聯準會進一步升息押注，科技股獲得支撐，惟美伊談判停滯、油價走高，加上長天期美債殖利率持續攀升，美股周三漲跌互見，那指逆勢上漲0.24%，道指下跌0.86%；台股ADR則全面收黑，台積電ADR跌0.16%。台指期盤後小跌32點、收48,298點。

盤面上，五大權值股開盤3漲2跌，台積電開高10元、報2,490元，台達電、鴻海（2317）同步開高，分別報1,925元、253元；聯發科、日月光投控（3711）則開低，分別報4,875元、700元。

類股方面，生醫、塑化、電子零組件、電子通路、鋼鐵等漲幅居前，航運、金融、水泥等相對疲弱。

回顧台股9月30日表現，集中市場指數上漲308.17點、收47,940.13點，成交值增至8,774.69億元。三大法人買超403.88億元，其中，外資買超308.57億元，投信買超82.91億元，自營商買超（合計）12.40億元。

累計9月，集中市場指數上漲1,811.66點、漲幅3.93%，月線連2紅。三大法人9月賣超378.94億元，其中，外資賣超417.25億元，自營商賣超（合計）488.79億元，投信則買超527.09億元。

法人指出，台股強勢站回5日線並維持多頭排列，RSI、KD及MACD亦偏多，惟美債殖利率走高仍牽制美股表現；隨聯準會10月升息預期降溫，預期台股短線高檔震盪盤堅，後續若量能放大，有利指數續攻。

台積電 台股 緯創

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