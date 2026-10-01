台股9月底開戶數1476.3萬人續創高 月增6.5萬人

台股9月震盪趨堅、再創新高，一度衝破48000點大關。根據台灣證券交易所統計，截至9月底，台股累積總開戶數達到1476萬3301人，較8月底再增加6萬5051人，續創歷史新高。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，9月新增開戶數中，19歲以下新增開戶2萬1990人，增加最多，其次是20至30歲新增1萬9268人。合計30歲以下新增開戶數達4萬1258人，包辦9月整體新增開戶數63.4%，顯示台股持續朝向年輕化趨勢發展，尤其許多父母提前幫小朋友展開理財布局。

根據證交所9月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為89萬878人，月增2萬1990人；20至30歲累積開戶數193萬164人，月增1萬9268人；31至40歲累積開戶數239萬1802人，月增8794人；41至50歲累積開戶數273萬5662人，月增7694人；51至60歲累積開戶數241萬6000人，月增4731人；61歲以上累積開戶數428萬人，月增1538人；法人等其他累積開戶數11萬8795人，月增1036人。