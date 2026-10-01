利空全當買點！融資連4天暴增重返高檔 市場怕賣飛「抱緊處理」掀無畏多頭潮

這幾年盯盤，你有沒有發現一件事：CPI高於預期、失業率走高、非農就業爆冷、美伊戰爭牽動油價，甚至個別公司自己爆出利空，市場的反應越來越像是同一套劇本「先跌一下，然後很快就有人喊利空出盡，把回檔當成進場點。」

時間一拉長，這種類似情況不斷重演，反應利空的時間逐漸縮短，讓越來越多投資人得出一個結論：短線利空不用怕，長期抱著幾乎穩賺；反倒是誰在這種時候賣飛，才是真正的輸家。

這種氛圍發展到極致，於是大家開始選擇不動，抱緊處理。

最新一次驗證發生在這個月。9月17日凌晨，Fed以12比0全票通過升息1碼至3.75%至4.00%，是2023年7月以來首度升息，點陣圖同步顯示2026年底利率中位數由6月預估的3.8%大幅上調至4.1%，等於降息時點可能延到2028年。

理論上這是不折不扣的利空升級，但台股當天收在46,288點（+0.96%），隔天9月18日再大漲892.75點收47,180.75點的當日最高點；到了9月22日，加權指數盤中最高衝上48,601.53點，首度站上48,000點，改寫歷史新高，終場收在47,800.17點。

更有意思的是，同一天（9月17日）盤面上還上演了一齣「CCL降規」的鬼故事。

市場傳出，隨著CPO技術導入，主機板高速訊號將由銅轉光，材料規格恐從M8、M9一路降到M4，消息一出，CCL三雄應聲重挫：聯茂直接摜入跌停收495元，台光電下跌7.67%收4,695元，台燿下跌6.71%收1,320元。

供應鏈業者與法人其實當天稍早就跳出來喊話，強調真正的降規時程要等到2028年之後，而且只衝擊交換器、運算板仍需高階材料，同一個架構轉變對IC載板反而是三到四倍的用量成長，不是萎縮，但這波澄清沒能在收盤前止住賣壓，殺低的人已經先跑了。

等隔天消息完全沉澱，買盤迅速回補，昨天低點殺出去的部位，今天已經買不回來。

利空一出現、股價一回檔，馬上被重新解讀成買點，這個套路，這幾年只會越來越清晰。

融資實證：崩盤後迅速回血 即將重返歷史高檔

如果只看指數，「利空不跌」還只是一句口號；把融資餘額攤開來看，這句話變得非常具體。

從2025年12月底開始算，可以清楚看到2026年融資餘額增加的速度有多快：

2025年12月底：指數28,963.60點，融資餘額3,434億元 2026年1月底：指數32,063.75點，融資餘額3,839億元 2026年4月底：指數38,926.63點，融資餘額4,609億元 2026年6月底：指數46,125.91點，融資餘額6,117億元 2026年7月6日：指數46,556.39點，融資餘額衝上全期最高點6,313億元

從2025年12月底到2026年7月6日的高點，短短約6.2個月，融資餘額從3,434億元衝到6,313億元，暴增2,879億元，成長幅度高達83.8%，比同期指數漲幅（28,963.60點到46,556.39點，+60.7%）還要快，等於融資的槓桿擴張速度，跑贏了指數本身的漲幅。

不過，7月遇到全球股市回檔、韓股重挫，台股也沒能倖免，7月17日出現史上最大單日跌點，加權指數暴跌2,953.71點，之後跌勢延續到月底：融資餘額從高點6,313億元一路殺到7月30日的低點4,939億元，跌幅達21.8%，同期指數則是從46,556.39點跌到39,933.30點，跌幅14.2%。

融資的跌幅明顯超過指數本身，是典型的「斷頭式去槓桿」，融資投資人在恐慌中被迫或主動出清部位。

但接下來的復原速度，才是重點。從7月底的低點4,939億元，一路回升到9月22日的6,049億元，回升1,110億元、幅度22.5%，已經回到7月高點的95.8%，只差264億元就能改寫歷史新高，等於「即將重返歷史高檔」。

更值得玩味的是這次面對Fed升息的反應。

9月10日到9月15日，指數從46,940.49點回檔到45,511.49點，跌幅約3.0%；但同一段期間，融資餘額只從5,919億元微幅下滑到5,822億元，跌幅僅1.6%，只有指數跌幅的一半左右。

對照7月崩盤時融資跌幅（21.8%）遠大於指數跌幅（14.2%）的「超跌」現象，這次投資人明顯沒有恐慌性砍倉，甚至在Fed決議公布後立刻回補：

9月17日+32.3億元、9月18日+46.4億元、9月21日+90.0億元、9月22日+18.2億元，連續4個交易日淨增加。這正是「不敢亂賣、怕賣飛」心態最具體的量化證據。

面板雙虎成為焦點：友達急起直追

面板雙虎的戲碼就是最好的例子：

友達（2409）9月21日、22日連續兩天亮燈漲停，9月22日終場收36.65元，上漲9.90%，成交量衝上115.8萬張，高居台股個股成交量之冠，題材是英特爾傳出有意合作先進封裝、台積電也可能攜手推動。

籌碼面同步火熱，外資單日大買逾23.5萬張，大戶持股比率一個月內從41.85%衝到50.25%。

反觀群創（3481）同一天盤中衝上52元，終場卻只收在50.50元，漲幅僅0.20%，明顯溫和許多。

以收盤價計算，友達目前約是群創股價的7成，市場開始在問：友達有沒有機會追平甚至超越群創？

但獲利面攤開來看，答案沒那麼樂觀：友達2026年上半年EPS只有0.03元，群創卻有0.77元，差距超過20倍。

籌碼面上，友達大戶持股比例50.25%、總股東人數僅62萬9,821人，籌碼集中在少數大戶手上，一旦風向反轉，賣壓也可能相對集中。

這波急拉，題材與籌碼的成分，明顯大於基本面的支撐。

但市場僅去追逐那些熱門個股，像是群創、友達近期開始拉近股價差距，卻讓受惠股市強漲的證券類股，在先前大漲過後反彈無力，而本益比卻相當的低，這才是這波行情裡最容易被忽略的落後族群。

被遺忘的受惠股 證券類股本益比低

證券股是這波台股狂飆最直接的受惠者，手續費收入隨成交量放大、自營部位又跟著大盤水漲船高，照理說應該是這波多頭最風光的族群，但股價表現卻明顯落後。

統一證（2855）：官方財報顯示，上半年（1至6月）EPS 5.52元；最新自結數據顯示，累計前8月EPS已達7.530元，等於7、8兩個月又加了2.01元，寫下統一證創立以來的歷史新高紀錄。

籌碼面上，大戶持股比例高達77.25%（僅235人持有123萬7,052張），散戶持股比例只有7.92%（5萬4,343人持有12萬6,882張），總股東人數5萬7,998人，是三檔裡籌碼集中度最誇張的一檔，不到250個大戶掌握了近8成的籌碼。

群益證（6005）：官方財報顯示，上半年（1至6月）EPS為3.24元，年增248%，去年（2025）全年EPS也不過2.64元。

累計前8月自結EPS進一步墊高到3.74元，等於7、8兩個月穩健加了0.50元，成長曲線比另外兩檔平穩許多，沒有出現明顯的季節性震盪。

籌碼面上，大戶持股比例66.89%（174人持有164萬2,338張，持股比例仍在墊高），散戶持股比例12.00%（11萬803人持有29萬4,529張），總股東人數11萬8,736人，是三檔裡股東基礎最廣、籌碼相對最分散的一檔。過去兩個月股價原地踏步、明顯跑輸大盤。

致和證（5864）：官方財報顯示，上半年（1至6月）獲利49.42億元，每股稅後純益9.80元。

但累計前8月自結EPS卻回落到8.898元，把1至4月（7.527元）、1至5月（10.406元）、上半年（9.80元）、前8月（8.898元）串起來看，中間有明顯的獲利回吐，反映這家公司自營部位隨大盤波動的敏感度，是三檔裡最高的。

即便如此，前8個月累計獲利仍然遠勝去年全年。籌碼面上，大戶持股比例60.77%，但只有55位大戶（三檔中人數最少），持有30萬6,594張，籌碼集中在極少數人手裡的程度，比另外兩檔還誇張。

散戶持股比例8.97%（1萬3,304人持有4萬5,244張），總股東人數僅1萬5,108人，是三檔中籌碼盤最輕的一檔。

三檔加起來看，共同點很明顯：獲利數字全部亮眼，甚至有的公司半年獲利就超越去年全年，本益比壓在個位數，籌碼又高度集中在少數大戶手上，這種「獲利扎實、籌碼輕、本益比低」的組合，過去兩個月股價卻普遍反彈無力，直到今天才同步出現明顯買盤。

這究竟是遲來的補漲，接棒金控股資金，還是資金亂竄弱勢反彈，還需要再觀察後續幾天量能能不能延續。

市場看的是熱門股 但資金正在悄悄輪動

面板雙虎的戲碼就是最好的例子：友達（2409）9月21日、22日連續兩天亮燈漲停，9月22日終場收36.65元，上漲9.90%，成交量衝上116萬張，高居台股個股成交量之冠。

這波急拉的原因，是英特爾近期取得一項美國專利，做法是把Micro LED嵌入玻璃基板，並透過玻璃通孔（TGV）與晶片完成電氣連接。

市場注意到，友達這幾年剛好在Micro LED、玻璃基板、RDL（重佈線層）與光互連這幾塊技術上都有布局，路線跟英特爾這項專利高度吻合，因此傳出英特爾主動找上友達談合作，鎖定的是CPO（共同封裝光學）與高密度算力晶片整合這塊市場。

除此之外，先前也有傳言指台積電可能與友達攜手推動面板級封裝，兩大巨頭同時傳出合作意向，題材熱度直接反映在連兩根漲停上。

籌碼面同步火熱：外資單日大買逾23.5萬張，大戶持股比率一個月內從41.85%衝到50.25%。反觀群創（3481）同一天盤中衝上52元，終場卻只收在50.50元，漲幅僅0.20%，明顯溫和許多。

以收盤價計算，友達目前約是群創股價的7成，市場開始在問：友達有沒有機會追平甚至超越群創？

但只盯著這些個股追新聞，容易忽略掉市場資金正在悄悄輪動的訊號。

這一輪金控股才剛靠著8月自結獲利創高，率先吸引資金搶進補漲；金控股這波補漲告一段落之後，底下的證券類股，像是統一證、群益證、致和證這種獲利扎實、籌碼集中、本益比又低到不合理的族群，接下來仍有機會再次吸引資金進場布局。

與其只追逐新聞效應最強的熱門股，不如多留意這種「獲利已經兌現、卻還沒被市場重新定價」的落後補漲族群，這可能才是下一階段資金真正要找的出口。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股「不敢賣」時代，追友達、群創真的有賺頭？金融股獲利爆衝下，更具吸引力