台股慢牛行情 有望「碎碎漲」！新一波企業獲利上修潮浮現

美股費半指數與台積電ADR周二收漲，重振台股昨（30）日多頭軍心，電金傳三大類股齊揚下，指數開高走高，終場上漲308點、收47,940點，成交量擴增至9,214.9億元，呈現「價漲量增」的有利格局。

展望後市，法人指出，進入第4季旺季，雖然市場多空變數紛呈，行情高檔波動可能放大，隨技術面偏多、新一波台股企業獲利上修潮浮現，加上場邊空手買盤蓄勢待發，台股「慢牛行情」悄然啟動，近期有望以「碎碎漲」走勢，逐步挑戰歷史新高。

台股昨日亮點及展望

台股昨日在三大法人同站買方激勵下，盤中指數一度來到48,379點，攀史上次高、大漲748點，隨短線獲利了結與解套賣壓出籠，漲點逐步收斂，最後一盤遭逢1,081億元賣壓，壓低指數223點，終場收漲0.6%，收復48K功敗垂成，集中市場總市值則增至156.8兆元。

盤面個股紅通通，上漲家數遠大於下跌家數，19大類股更是滿堂紅，全數收漲，以太陽能、玻璃基板、銅箔基板等族群表現相對突出。

十大權值股漲多跌少，南亞漲3.4%最多，台達電3%、日月光投控2.3%居後；欣興（3037）、聯電、鴻海、台積電及聯發科漲幅在0.2%至0.8%間。

千金股檔數重現50檔，環球晶以漲停之姿重返千金股行列；此外，雍智漲7.8%、貿聯-KY漲6.1%、漢唐漲5.7%、南電漲5.5%。

三大法人昨日共買超403.8億元，其中，外資買超308.5億元，由賣轉買；投信買超82.9億元，連二買、累計買超88.7億元；自營商買超12.4億元，由賣轉買。八大公股行庫則逢高調節，賣超95.8億元，由買轉賣。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥觀點，第4季行情不看淡，選股主軸仍在AI股，但預期會呈現次族群間輪動局面，看好IC設計、晶圓代工、下游組裝、封測、被動元件、矽晶圓、PCB、ABF、散熱等族群。建議採逢低布局策略，並留意通膨數據、國際油價、10年期美債殖利率變化及日圓走勢。