ETF配息 緊盯收益平準金

臺灣證券交易所表示，每逢ETF公告收益分配，亮眼的配息金額與年化配息率往往成為市場焦點。然而，同樣是領息，每筆款項背後的來源卻大不相同。

隨著ETF從市值型、高股息型、產業主題型到主動式策略等多元範疇，產品線日益豐富，投資人在建立個人理財與稅務規劃時，評估視野不能只停留在「這次發多少錢」，更要看懂配息是由哪些項目組成。

其中常引起討論的「收益平準金」，正是檢視配息來源與評估合理性時，不可忽視的關鍵一環。

許多投資人常好奇，當一檔熱門ETF在除息前吸引大量資金湧入，既有投資人的配息金額為何不至於縮水？關鍵就在於收益平準金這項調節機制。

由於ETF具備開放式基金架構，投資人可隨時於初級市場申購與贖回，一旦發行單位數因市場熱烈申購而急遽增加，基金帳上原本累積的收益，就會被新增加的受益權單位稀釋。

透過收益平準金機制，在規模大幅增加時適度發揮緩衝功能，能減緩配息金額遭稀釋的問題，協助每單位配息金額維持在相對穩定的水準。

為使基金配息回歸投資本質，並防範配息率多寡被過度行銷或包裝，主管機關、投信投顧公會與證交所已訂立相關動用指引及資訊揭露規範。投信業者在規劃配息時，不僅需以投資標的實質產生的股息、債息及已實現資本利得為核心，動用收益平準金時更需有明確的啟動標準、使用上限與審查軌跡，不得任意運用以虛增配息率。