就市論勢／高階PCB、半導體設備 聚光

盤勢分析

美股三大指數受長債殖利率攀升壓抑，僅費城半導體指數逆勢上揚1.32%，帶動台股昨（30）日開高走高，盤中最高來到48,379點，惟尾盤漲幅收斂，終場上漲308點，收47,940點，成交金額約9,214億元。

指數未能站穩48,000點關卡，反映接近前波高點48,601點時，市場仍有調節壓力；下檔先觀察47,570至47,630點的前波突破與近期低點重疊區，短線維持高檔震盪格局。

台灣8月景氣對策信號連續九個月亮紅燈，製造業銷售、出口及工業生產改善，顯示AI需求持續轉化為實際出貨與生產動能。在CSP業者持續擴大資本支出的預期下，產業商機可望由晶圓代工與先進封裝，延伸至ASIC、高階PCB、電力及液冷散熱。

半導體擴產與封裝技術升級，亦可望帶動設備材料、特用化學及玻璃基板等需求。不過，市場焦點已由概念題材轉向訂單、毛利率與現金流，後續個別企業表現將更為分化。

外資現貨轉賣為買，惟台指期未平倉淨空單仍約7.8萬口，僅較前一日減少878口，顯示現貨雖有回補，期貨避險部位仍高。另一方面，美國10年期公債殖利率維持5%以上，可能壓縮高本益比科技股評價；加上部分ASIC伺服器供應商面臨良率、平台轉換與出貨遞延，短線仍須留意財報及營收能否支撐股價表現。

投資建議

觀察近期盤面，資金仍以電子權值及具實質業績支撐的強勢族群為主要方向，長線偏多趨勢不變。

操作上宜採取核心持有、回檔擇優布局及避免追價策略，聚焦先進製程、先進封裝、高階PCB、電力與液冷散熱具備實際訂單及獲利成長的業者，並關注因半導體擴產所增加的設備與材料需求，同時保留金融等具獲利支撐的配置。