前三季十大飆股 出列

台股前三季「最會漲」的十大黑馬股名單正式揭曉。據統計，前十大飆股依序為：聯友金屬-創（7610）、禾伸堂、大甲、全友、景碩、鼎元、光鼎、南電、聯茂及欣興。

其中，「漲幅黑馬冠軍」聯友金屬前三季漲幅1,113.29%，成為唯一漲逾十倍的超級黑馬；名列第十的欣興漲幅也達434.09%，展現驚人爆發力。

2026前三季最會漲黑馬前十名

從產業族群來看，「IC載板與銅箔基板（CCL）」為本波多頭的大贏家，包括景碩、南電、欣興的載板三雄與CCL大廠聯茂全數強勢進榜；其次則為光電與感測族群表現最為亮眼，占據第二大勢力。

被動元件的禾伸堂前三季大漲675%位居亞軍，大甲、全友、景碩、鼎元與光鼎等個股前三季漲幅亦均突破500％大關。

面對累計漲幅已高的強勢股，市場高度關注第4季是否「還有戲」。法人籌碼動向提供關鍵線索：觀察近五個交易日，法人並未因高檔而全面調節，反而大舉敲進部分核心個股。以載板族群為例，景碩獲法人狂掃24,392張居冠，南電與欣興也分別獲買超13,909張及13,818張，聯茂與全友亦同步獲得數千張加碼。

展望第4季產業前景，第一金投顧董事長黃詣庭等表示，本波領漲的載板與CCL族群，受惠於高階伺服器、高速運算（HPC）與次世代晶片封裝規格升級，帶動高階ABF載板與高頻高速材料需求持續吃緊，基本面能見度已直透年底甚至明年初，也是法人季底積極加碼的主因。

至於光電、感測元件及被動元件等族群，則同步迎來消費性電子傳統旺季與終端庫存回補潮。

不過法人也提醒，前三季漲幅翻倍的強勢黑馬股雖具備題材與成長動能，但股價基期已普遍墊高，短線可能面臨獲利了結的震盪壓力，投資人進場仍應緊盯法人動向與實質營收獲利表現，逢拉回再行分批布局。