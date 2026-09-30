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期交所淨零 看見成果

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

臺灣期貨交易所持續深化永續發展及氣候治理，依循國際標準推動溫室氣體盤查與減碳工作，2025年度首次達成碳中和，碳中和報告書並經第三方查證機構立恩威國際驗證公司（DNV）依據ISO 14068-1:2023完成查證，於2026年9月取得碳中和查證意見聲明書，展現期交所落實節能減碳及邁向淨零轉型的具體成果。

面對全球氣候變遷挑戰，期交所身為我國衍生性商品市場重要國內機構，持續將氣候與環境議題納入公司治理及營運管理，並響應臺灣2050淨零轉型目標，參考科學基礎減量目標倡議（SBTi），規劃符合全球升溫控制於1.5°C的減碳路徑，以2024年為基準年，設定2030年短期及2050年長期減碳目標。

期交所秉持「優先減排，其次增匯，最後抵銷」之精神，透過提升能源使用效率、擴大再生能源使用及推動員工節能行動，持續降低營運產生的溫室氣體排放。2025年碳中和邊界的溫室氣體排放量為693.2048公噸CO2e，較2024年基準年907.4660公噸減少214.2612公噸，減幅23.61%；同時，再生能源使用比例提升至41.57%，減碳及能源轉型已展現具體成效。

對於現階段受技術及營運條件限制而尚無法削減的殘餘排放，期交所採取碳抵換作為補充措施。本次針對2025年度693.2048公噸的殘餘排放，已完成相對應減量額度的採購及註銷，共註銷694公噸碳權，所採用額度來自Gold Standard（GS）及American Carbon Registry（ACR）認證專案，包括巴西及智利沼氣發電，以及美國加強森林經營等專案，以確保減量額度具備公信力及可驗證性。

展望未來，期交所將持續依循碳中和管理計畫推動減碳行動，短期目標為2030年溫室氣體排放較基準年減量達42%，並於2050年達成減量90%的長期目標。期交所將持續擴大再生能源使用、提升辦公場所與機房能源效率、深化綠色採購及員工低碳行動，並定期檢視減碳成果及碳中和管理計畫，以實際行動朝2050淨零目標穩健邁進。

淨零 期交所 減碳

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