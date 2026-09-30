小摩出手了！看好散熱規格升級 3台廠目標價猛飆升

摩根大通（小摩）證券最新報告看好，散熱規格升級趨勢正持續加速，尤其輝達（NVIDIA）下一代 VR Ultra平台規格升級力道強勁，有望帶動台廠獲利上修，因此同步大升健策（3653）、奇鋐（3017）、富世達（6805）目標價，升幅一口氣皆超越20%。

針對整體散熱產業趨勢，小摩指出，隨著人工智慧（AI）算力需求持續攀升，AI ASIC與GPU系統的散熱規格升級趨勢正明顯加速，與市場原先擔憂供應鏈可能出現降低規格（De-specing）等相關疑慮的看法相反。

事實上，根據小摩最新調查指出，散熱零組件的內含價值（Content Value）提升幅度將遠超投資人預期，特別是在輝達下一代VR Ultra平台上，規格升級力道強勁，而零組件供應商獲利空間可望迎來明顯增長。

值得注意的是，展望未來1至2年，隨著液冷技術在後續世代逐步普及，可能自1.6T、3.2T世代開始，CPO／NPO交換器及更高規格的光收發器／模組可望成為下一波散熱成長動能。

台廠散熱供應鏈中，小摩將健策目標價由6,200升至7,500元，升幅20.9%；奇鋐由4,000升至5,200元，升幅30%；富世達由2,600升至4,000元，升幅53.8%，皆為「優於大盤」評等。

其中，小摩偏好奇鋐、富世達。小摩認為，奇鋐身為GPU與ASIC散熱系統升級趨勢下的主要受惠廠商，在各項關鍵產品均具領先市占，毛利率與獲利成長性優於同業，目前評價仍處合理區間，隨散熱規格升級持續推進，可望迎來評價修復與補漲空間。

富世達毛利率則具上行潛力，長期受惠QD快速接頭規格升級及內含價值倍增，隨產品滲透率提升、可服務市場（TAM）持續擴大，營運成長動能可望進一步增強。