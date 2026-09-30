證交所建置上市公司財報、董事會預計召開日期專區 便利投資人查詢

為便利投資人查詢上市公司各季財務報告或年度自結財務資訊之董事會預計召開日期，台灣證券交易所已於公開資訊觀測站建置專區，提供相關資訊之彙整查詢功能，讓投資人得以快速掌握上市公司財務報告或年度自結財務資訊預計提報董事會之時程。

現行上市公司辦理各季財務報告或年度自結財務資訊之董事會召集通知時，原應依規發布重大訊息，說明董事會預計召開日期，考量改以資訊申報方式辦理該事項，並於公開資訊觀測站集中揭示，可便利投資人於單一介面查詢全體上市公司之彙整資訊，同時減輕上市公司即時發布重大訊息之作業負擔，爰修正「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」相關規定，上市公司並自申報115年第3季財務報告起適用。