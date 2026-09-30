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台積電不是Yahoo第3季十大爆紅台股榜首檔 這檔最受關注

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Yahoo股市 App 公布2026年第3季十大爆紅台股榜。（Yahoo/提供）
Yahoo股市 App 公布2026年第3季十大爆紅台股榜。（Yahoo/提供）

台股2026年第3季歷經急跌與反彈，國安韌性、AI基礎建設及企業轉型等題材輪番受到關注。Yahoo股市 App公布第3季十大爆紅台股榜與五大爆紅ETF榜，十大爆紅台股榜中，軍工、無人機及國安通訊相關個股占據四席，漢翔（2634）位居榜首；五大爆紅 ETF榜則由槓桿型 ETF的群益台灣加權正2（00685L）拿下第一名。

Yahoo股市App同步推出全新AI榜單解讀，運用 AI 彙整榜單資訊與相關新聞，協助使用者掌握熱門標的、產業題材與市場動態。搭配既有財經 AI事件整理及VIP專屬AI 自選股摘要，三大 AI 服務涵蓋熱門榜單、財經事件與自選股資訊，協助使用者掌握市場脈絡，提升投資研究效率。

第3季十大爆紅台股榜中，航太軍工指標的漢翔位居榜首；將商用產品線延伸至國安通訊與社會安

全網絡的友訊（2332）排名第二。布局無人機應用的世紀*（5314）、雷虎（8033）則分列第四及第九名。

AI 題材熱度延續。LED封裝廠的光鼎（6226）因布局功率半導體、AI 伺服器電源及儲能應用，排名第三；伺服器滑軌廠的川湖（2059）受惠高階伺服器需求，股價突破萬元、晉升萬金股，排名第五。

企業轉型題材也成榜單另一焦點，高階光學廠「聯一光（3441）」積極拓展CPO、AI、醫療及無人機等應用領域；化纖廠「中纖（1718）」則跨足AI算力中心與半導體特化品，兩家公司分列第六、第八名。此外，能源股「台塑化（6505）」、化工股「中石化（1314）」因國際地緣政治、原油價格變動受到關注，分列第七及第十名。

Yahoo 台股 台積電

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