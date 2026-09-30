富邦證推出美股盤前及盤後交易服務 10/1上線

因應美股規劃延長交易時間，富邦證券今天宣布，10月1日起推出美股盤前及盤後交易服務，協助投資人掌握市場重要資訊發布時機，彈性規劃投資布局。

富邦證券表示，近年因AI、半導體及數位科技產業快速發展，帶動投資人對美股市場的關注及參與度提升。多數美國上市公司財報、法人說明會及重要經濟數據經常在一般交易時段之外公布，使投資人對即時掌握市場資訊及因應市場變化的需求日益提高。富邦證券此次推出美股盤前及盤後交易服務，希望進一步完善美股投資服務內容。

富邦證券表示，美股盤前及盤後交易服務分別於美國夏令時間（3月第2個星期日至11月第1個星期日）及冬令時間（11月第1個星期日至次年3月第2個星期日）適用不同交易時段。盤前交易時間為台灣時間下午4時至晚間9時30分（夏令時間）或下午5時至晚間10時30分（冬令時間）；盤後交易時間為台灣時間凌晨4時至早晨6時（夏令時間）或早晨5時至早晨7時（冬令時間）。

未來投資人除可於一般交易時段進行交易外，也可以利用延伸交易時段因應市場變化，靈活調整投資策略，提升交易便利性與即時性。

富邦證券提醒，盤前及盤後交易時段可能因市場參與者較少，出現流動性較低、買賣價差較大及價格波動較明顯等情況，委託單也可能無法立即或全數成交。依現行規範，美股盤前盤後時段僅接受當日限價委託，投資人應於交易前充分瞭解相關規則及風險，並審慎評估自身財務狀況與風險承受能力。