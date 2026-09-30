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富邦證券推出美股盤前盤後交易服務 提升交易便利性

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券自10月1日起推出美股盤前及盤後交易服務，投資人可利用延伸交易時段因應市場變化，靈活調整投資策略，提升交易便利性與即時性。圖／富邦證券提供
富邦證券自10月1日起推出美股盤前及盤後交易服務，投資人可利用延伸交易時段因應市場變化，靈活調整投資策略，提升交易便利性與即時性。圖／富邦證券提供

富邦證券自10月1日起推出美股盤前及盤後交易服務，協助投資人掌握市場重要資訊發布時機，彈性規劃投資布局。投資人除可於一般交易時段進行交易外，亦可利用延伸交易時段因應市場變化，靈活調整投資策略，提升交易便利性與即時性。

富邦證券表示，美股盤前及盤後交易服務分別於美國夏令時間（3月第二個星期日至11月第一個星期日）及冬令時間（11月第一個星期日至次年3月第二個星期日）適用不同交易時段。

盤前交易時間為台灣時間16:00至21:30（夏令時間）或17:00至22:30（冬令時間）；盤後交易時間為台灣時間04:00至06:00（夏令時間）或05:00至07:00（冬令時間）。投資人可透過富邦證券交易平台參與盤前及盤後交易，依需求安排交易時間。

近年來，人工智慧（AI）、半導體及數位科技產業快速發展，帶動投資人對美股市場的關注及參與持續提升。多數美國上市公司財報、法說會及重要經濟數據經常於一般交易時段以外公布，使投資人對即時掌握市場資訊及因應市場變化的需求日益提高。富邦證券此次推出美股盤前及盤後交易服務，進一步完善美股投資服務內容。

富邦證券提醒，盤前及盤後交易時段可能因市場參與者較少，而出現流動性較低、買賣價差較大及價格波動較明顯等情況，委託單亦可能無法立即或全數成交。依現行規範，美股盤前盤後時段僅接受當日限價委託，投資人應於交易前充分瞭解相關規則及風險，並審慎評估自身財務狀況與風險承受能力。

展望未來，富邦證券將持續優化海外商品與交易服務，完善交易平台功能與投資體驗，提供投資人更便利的海外投資服務，以因應客戶日益多元的投資需求。

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