台股再攻4萬8千點！三大法人買超386億元 兩族群掀漲停潮

台股30日一度大漲超過700點，但尾盤出現賣壓，收在47,940.13點，上漲308.17點，漲幅0.64%，成交量回升至8,756.73億元，三大法人買超386.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超296.35億元，投信買超77.81億元，自營商買超（合計）12.4億元，其中自營商（自行買賣）買超13.81億元，自營商（避險）賣超1.41億元。

台積電（2330）盤中一度漲至2,510元，但尾盤漲勢縮小，收2,480元，聯發科（2454）、台達電（2308）也僅小漲，台達電漲勢較大，上漲3%，日月光投控（3711）上漲逾2%，收703元。

玻璃基板相關族群大漲，友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）、正達（3149）、TPK-KY（3673）等都漲停，友達衝上38.55元，創下波段新高，群創收54.7元，雙雙位居成交量第一、二名。矽晶圓也急漲，環球晶（6488）、中美晶（5483）、合晶（6182）都攻上漲停，環球晶站回千元大關，收1,035元。

傳產部分，鋼鐵、塑化、電器電纜、水泥都相對強勢，佳大（2033）、彰源（2030）、美亞（2020）、千興（2025）漲停，允強（2034）大漲近6%，中鴻（2014）上漲逾3%，中鋼（2002）漲逾2%。台塑（1301）大漲逾5%，台化（1326）、國喬（1312）、台塑化（6505）漲逾3%，其中台塑化一度衝上98.6元，創下波段新高。電纜部分，榮星（1617）漲停，華新（1605）上漲逾5%；水泥則有台泥（1101），大漲近4%。

高價股整體表現平平，貿聯-KY（3665）續強上漲逾6%，雍智科技（6683）大漲近8%，南電（8046）、漢唐（2404）上漲逾5%，最強的為環球晶，股價漲停。