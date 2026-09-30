資誠攜手櫃買中心解析創櫃板新制 助新創企業接軌資本市場

台灣中小微企業及新創業者要接軌資本市場，除了籌資，制度建立、公司治理及資訊透明度也是重要基礎。資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與證券櫃檯買賣中心29日共同舉辦「創櫃板新制研討會」，聚焦創櫃板新制與市場實務，透過制度輔導、投資媒合、法律諮詢及市場曝光等資源，協助具成長潛力的企業強化經營體質，逐步接軌資本市場。

資誠聯合會計師事務所桃園所主持會計師李燕娜表示，台灣中小微企業是推動經濟成長的重要動能，企業在成長過程中，除了有資金需求，制度建立、風險管理及營運治理，也是未來邁向資本市場的重要基礎。

李燕娜指出，創櫃板新制可進一步串聯產業與市場資源，協助企業建立穩健的籌資平台。資誠長期深耕台灣資本市場，持續協助企業強化內部控制、落實法令遵循，並優化稅務及治理架構，藉此拓展更多市場機會、提升經營韌性，也為未來進入資本市場提前做好準備。

櫃買中心組長李柏宏表示，櫃買中心長期扶植中小微企業及新創事業，並透過創櫃板機制，協助具有成長潛力的創新企業接軌資本市場。

櫃買中心研究員曹國榮進一步介紹，創櫃板新制提供多項企業發展資源，包括制度輔導、專業課程、業務與投資媒合、法律諮詢及市場曝光等，也協助企業建立基本會計及內控制度，提升資訊透明度與公司治理能力。

企業完成創櫃板登錄後，仍可持續運用投資媒合及相關輔導資源，一方面推動企業營運目標，另一方面逐步為未來銜接資本市場做好準備。

資誠表示，希望透過此次活動，協助更多具發展潛力的企業掌握創櫃板新制資源，強化經營體質、拓展市場合作機會，進一步朝資本市場發展。