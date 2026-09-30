台股收盤上漲308點收47,940點 9月單月上漲1,811點

台股今（30）日收盤上漲308.17點、漲幅0.65%，終場以47,940.13點作收，成交量8,756.73億元；台積電（2330）收盤價2,480元，上漲5元，漲幅0.2%。9月大盤指數創下新高，較8月上漲1,811點。

台股今日受美國費半指數收盤上漲激勵，台積電早盤曾貢獻大盤指數漲點超過250點之外，台達電（2308）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）合計貢獻約150漲點；不過，1點過後的賣壓加重，獲利回壓出籠而壓低指數。

今日成交金額大且走高為：友達（2409）、群創（3481）、聯發科、穩懋（3105）、南亞（1303）、合晶（6182）、環球晶（6488）、聯茂（6213）及台達電；成交金額大且疲軟者則為：智邦（2345）、嘉晶（3016）、雙鴻（3324）、富世達（6805）、致茂（2360）、強茂（2481）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）、信驊（5274）、大量（3167）、中華化（1727）、昇陽半導體（8028）、勤誠（8210）、信昌電（6173）及宏致（3605）。

群益投顧表示，美國今晚將公布Fed關注的通膨指標─個人消費指標（PCE），經濟學家預估，8月PCE月增率將從前值0.2%升至0.4%、年增率持平於3.7%；核心PCE月增率預估自0.2%升至0.3%、年增率由3.3%微幅回升至3.4%。若最新數據顯示通膨仍居高不下，將再強化Fed繼續升息預期。

第一金投顧表示，大盤指數下方持續上揚的20 日月線在46,800~47,000點構築強大的中多護城河，短線暫以多方高檔震盪洗盤視之，整體多頭架構未變，即便短線因外圍環境反覆震盪而暫時跌破型態支撐，逢回仍具實質買盤承接，故震盪逢回仍須以偏多思維因應。

面對後續美國就業數據與外圍變數，操作維持五至六成的穩健持股水位，嚴格聚焦均線多頭排列、回測月線有守且具備實質業績動能的標的逢低布局。