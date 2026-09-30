先進製程產能滿載並獲大廠技術授權背書 法人喊買台特化

台特化（4772）與弘潔科技整合策略全面成型，加上先進製程產能近全滿，並獲全球半導體蝕刻設備龍頭美商科林研發（Lam Research）技術授權背書，法人預期，2027年獲利持續大增逾五成，建議買進投資評等。

法人分析，台特化第2季毛利率51.9%，營益率攀升至41.1%，單季稅後純益 2.2億元。集團毛利率隨弘潔台南廠與新竹二廠提前招募人員，並認列培訓與進駐成本，目前整體毛利水準略低於主要客戶長期毛利率目標53%的戰略指導方針。

法人指出，台特化第2季矽乙烷稼動率突破90%，正式啟動Phase 1去瓶頸擴產至每年40噸，預計2027年第3季投產；無水氟化氫AHF因先進製程拉貨強勁，規畫產能由10噸翻倍擴建至20噸，預計2027年第4季投產。

弘潔精密鍍膜產能因應客戶訂單需求，計畫擴充至原產能的250%，新竹湖口新廠亦將於2027年第2季帶來翻倍清洗產能。

法人認為，台特化是台灣唯一能達成無水、無氧且PPT/PICO級超低雜質的AHF與全矽烷類供應商，產品壁壘極高；弘潔微污染去除技術更獲全球半導體蝕刻設備龍頭Lam Research認可並簽署技術授權與收取權利金，奠定未來切入美、韓等全球先進半導體重鎮的戰略支點。