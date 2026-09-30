ASIC族群9月熱度爆棚「這檔」竟狂漲137% 狠甩聯發科、創意

AI ASIC行情9月明顯升溫，族群股價同步走強，但漲勢也呈現強烈分化。巨有科技（8227）9月以來股價大漲約137%居冠，力旺（3529）漲逾4成，聯發科（2454）、創意（3443）同步大漲約3成，晶心科（6533）漲逾27%；反觀世芯-KY（3661）同期反而下跌約7%，在族群中表現相對疲弱。

ASIC族群30日延續熱度，聯發科（2454）開盤後一度漲逾3%，股價重返5,000元大關，最高達5,100元；創意（3443）也一度衝上8,110元，不過盤中賣壓再現，兩檔整數關卡隨後雙雙失守，創意更由紅翻黑，多空持續拉鋸。

相較之下，巨有科技、晶心科雙雙攻上漲停，力旺（3529）也一度觸及漲停，世芯則彈升逾2%，顯示AI ASIC熱度未減，但資金明顯轉向，族群內部強弱分化加劇。

其中，巨有科技成為9月最強勢標的，股價大漲約137%。基本面方面，巨有科技第2季每股純益2.59元，創單季新高；前8月營收12.63億元，年增73.17%。公司持續承接美系客戶先進製程設計導入，多項12奈米以下專案已進入量產，並透過COT模式串聯台積電（2330）設計中心、Synopsys IP及日月光封測等資源，提供從IP、設計、APR、DFT到投片及量產的一站式服務。

聯發科則是9月大型ASIC概念股的代表之一，股價同步大漲約3成。近期美系外資將聯發科目標價由5,588元上調至6,188元，主要看好Google TPU相關合作，並認為2028年TPU量產獲台積電CoWoS支援後，聯發科相關業務仍有擴大空間；此外，第二家雲端AI ASIC客戶、例如SpaceX的合作，也被市場視為後續成長動能。

創意9月股價同樣大漲約3成，基本面則持續反映北美CSP自研AI晶片需求。創意8月合併營收58.4億元，年增111%，創單月新高；前8月營收369.54億元，年增103.8%，主要受惠北美CSP客戶客製化AI晶片及CPU Turnkey專案，市場也持續關注年底至明年初新專案放量。

另一個近期受到市場關注的訊號，來自Meta自研AI晶片布局。Meta規劃自2027年上半年起部署新一代自研AI晶片，未來12個月計畫導入超過1GW運算能力，並持續推進第3代、4代MTIA晶片。Meta與Broadcom合作設計、台積電負責製造，而晶心科為Meta重要的IP供應商，多代自研AI晶片均採用晶心科IP，成為近期股價強勢的重要市場題材之一。

從法人動向來看，9月ASIC族群也呈現明顯分化。截至29日，聯發科獲三大法人買超1萬3,533張，其中外資買超8,817張；晶心科獲買超2,749張，包括外資買超2,671張；巨有科技獲買超3,925張，包含外資買超3,690張。相較之下，世芯遭三大法人賣超3,603張，其中投信賣超2,804張、外資賣超827張，與股價表現形成對照。

整體來看，AI運算需求正由模型訓練逐步延伸至推論與代理AI，雲端服務商持續提高自研ASIC比重，加上機器人、自駕及智慧製造等邊緣AI應用擴大，均推升ASIC市場關注度。不過，實際受惠程度仍取決於客戶專案進度、Tape-out與量產時程，以及先進製程與先進封裝產能配置，族群股價因此呈現明顯強弱分化。