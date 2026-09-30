台股開高一度大漲747點 法人：外在變數干擾減緩 台股重返48,000點

美股四大指數昨（29）日跌多漲少，以費城半導體指數上漲1.3%最高，帶動台股今（30）日開高走高，盤中一度大漲747點至48,379點，收復48,000點大關。台積電盤中最高上漲35元至2,510元，也回到2,500元整數關卡之上。

2026-09-30 11:22