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台股開高一度大漲747點 法人：外在變數干擾減緩 台股重返48,000點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
股四大指數昨（29）日跌多漲少，以費城半導體指數上漲1.3%最高，帶動台股今（30）日開高走高，盤中一度大漲747點至48,379點，收復48,000點大關。聯合報系資料庫
股四大指數昨（29）日跌多漲少，以費城半導體指數上漲1.3%最高，帶動台股今（30）日開高走高，盤中一度大漲747點至48,379點，收復48,000點大關。聯合報系資料庫

美股四大指數昨（29）日跌多漲少，以費城半導體指數上漲1.3%最高，帶動台股今（30）日開高走高，盤中一度大漲747點至48,379點，收復48,000點大關。台積電盤中最高上漲35元至2,510元，也回到2,500元整數關卡之上。

法人指出，台股昨日早盤雖於平盤附近力抗賣壓，惟盤中賣壓擴大，指數失守五日線。盤面強勢類股為油電燃氣、光電材料及工具機股等。 

國際油價回落、費半指數走揚，加上台股均線維持偏多，有利多方延續，惟外資賣壓干擾下，預期指數震盪向上。台股震盪走升，操作策略上，可加碼營運展望正向、股價位階低及法人加碼股；賣出股價相對弱勢、法人調節股。做多可留意AI伺服器商機、半導體設備及IP股。短線避開航運、探針卡

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