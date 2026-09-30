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旺季漲價旺上加旺 CCL四強再掀起比價行情 騰輝先漲停

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台光電參加展會一景。記者尹慧中／攝影
台光電參加展會一景。記者尹慧中／攝影

PCB族群旺季反映成本漲價又逢人工智慧（AI）帶動需求旺上加旺，PCB所需中高階銅箔基板CCL升級趨勢穩健，CCL四強台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、騰輝（6672）今日再掀起比價行情，其中騰輝今日早盤股價先攻漲停，成為市場焦點。

業界指出，隨生產成本墊高與客戶協商，上半年已率先陸資廠漲價15%不等部分最缺產品漲價30-40%不等，部分料號漲價甚至達50%以上，預期第4季CCL中高階供不應求仍將延續漲價，各大廠積極擴充高階並可望逐月調漲報價至年底，2027年初步看待市場需求持續樂觀。

CCL族群將於10月下旬陸續公布財報又逢電路板國際展會，各大廠將釋出最新材料布局進度，目前業界普遍共識材料升級趨勢不變，M9等級材料將漸成主流。

業界也分析，從成本與生產穩定來看，預期PTFE材料未來不會取代CCL應用，CCL升級趨勢不變將從今年M8進一步往M9提升。

CCL大廠台光電方面受惠AI伺服器、高階網通等終端需求推動基礎設施營運強勁，統計顯示，旗下M7以上高階材料營運占比提升至60-65%。預定今年第3季M9產品開始出貨，並有漲價計畫，預估待2027年中國崑山、台灣觀音等新廠完工後，預期台光電2027年底基板產能將達月產9.30百萬張，較2026年底成長51.22%。公司已目標持續全產全銷售。

法人也分析，隨著AI伺服器持續推進Rubin架構，高速傳輸速度從過往的Serdes 112G上升至Serdes 224G，使得決定PCB傳輸效能的CCL產品，已使產品規格逐步提高至M8.5乃至更高，加上Compute tray與Switch tray的層數提高，帶動CCL產業升級趨勢。

騰輝方面也積極擴充產能，日前召開董事會，決議通過向董事長王有慈承租位於中國江蘇省昆山市之閒置廠房，以取得現成場地進行改建擴產，本次董事會同時通過台幣15億元的擴廠預算，預計分三期並視未來成長需要，分別再進行二期、三期的擴增產能投資。

騰輝提到，因應人工智慧及高速運算應用爆發性發展，算力硬體替代更替帶動高階PCB與基板需求擴張，各大銅箔基板大廠優先將產能配置於高階AI伺服器，交換機與儲存等相關硬體應用，進而引發市場所有材料供需嚴重短缺、訂單外溢效應全面擴大。為迅速滿足自身強勁的市場成長需求並擴大市占率。

漲價 CCL 漲停

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