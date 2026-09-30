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中美貿易休戰延長提振風險偏好 科技與半導體仍具布局價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR

全球股市多數收紅，中美貿易休戰延長消息提振市場情緒，投資人持續消化近期科技股評價及產業展望相關雜音。根據EPFR統計，截至2026年9月23日止一周，全球資金面臨漲多、持續輪動，反映市場在區域、產業與資產間重新尋找投資機會。

安聯投信表示，近期市場消息面多空交錯。雖然中東地緣政治風險升溫及油價波動仍為市場帶來不確定性，美國經濟數據則持續展現韌性；加上市場對中美高層互動升溫及貿易休戰延長抱持正面期待，帶動風險偏好回升。不過，伊朗總統近期釋出強硬訊號，也再度引發市場對區域局勢的擔憂。

安聯投信指出，AI相關題材仍是全球市場關注焦點。在美國科技與半導體類股反彈帶動下，亞洲相關供應鏈企業表現同步受到激勵。然而，美元走強、美債殖利率攀升以及油價維持高檔，仍對部分新興市場資金流向形成壓力；日本市場則受假期影響，交易日減少、成交相對清淡。

值得注意的是，美國科技股在歷經數月估值修正後，市場情緒逐步改善。科技七雄最艱難階段可能已經過去，在AI資本支出持續擴張及企業獲利維持成長支撐下，科技股有望重新獲得市場關注。不過，未來科技股表現可能回歸基本面驅動，而非重現過去獨自主導大盤報酬的局面。

中美 半導體 科技

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