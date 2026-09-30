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台股開高重返48K！台積電領軍五大權值股全紅 「這些AI股」同步上攻

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股30日開盤氣勢強勁，10月台指期率先大漲686點、報48,467點，集中市場指數接力開高135.53點、報47,767.49點。本報系資料庫
台股30日開盤氣勢強勁，10月台指期率先大漲686點、報48,467點，集中市場指數接力開高135.53點、報47,767.49點。本報系資料庫

美股昨夜跌多漲少，惟費半逆勢反彈1.3%，帶動台指期夜盤大漲698點。台股30日開盤氣勢強勁，10月台指期率先大漲686點、報48,467點，集中市場指數接力開高135.53點、報47,767.49點。

隨後台積電（2330）開高觸及2500元、領軍五大權值股同步走強，加上奇鋐（3017）、聯電（2303）、致茂（2360）、南亞科（2408）、創意（3443）等電子要角助攻，漲點一度擴大至近580點，指數重新站回48,000點及5日線之上；盤面上友達（2409）、群創（3481）、主動統一升級50（00403A）等交投熱絡。

市場靜待通膨、就業數據揭曉，美債殖利率持續攀高，30年期殖利率升至24年高點、10年期改寫19年高位，壓抑美股表現，三大指數周二連2日收黑。不過，中東原油供應回穩消息推動油價回落，債息同步自高檔拉回，市場壓力稍獲紓解，費半反彈1.3%，台積電ADR上漲0.9%；聯準會官員釋出不急於升息訊息，台指期夜盤則大漲698點、收48,479點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高20元、報2,495元，聯發科（2454）開5,010元、台達電（2308）開1,885元、鴻海（2317）開253.5元、日月光投控（3711）開716元。

類股方面，光電、其他電子、電腦設備、油電燃氣、生醫、綠能、鋼鐵、電子零組件等漲幅皆超過1%，居家生活相對疲弱。

回顧台股29日表現，集中市場指數下跌392.64點、收47,631.96點，跌破5日線，成交值7,868.16億元。三大法人賣超784.06億元，其中，外資賣超625.83億元，自營商賣超（合計）164.03億元，投信則買超5.79億元。

法人指出，台股技術面維持多頭排列，但KD、RSI下彎、MACD紅柱縮小，短線呈高檔震盪；AI基本面支撐10月行情，惟融資增速偏快，仍須留意波動，預期盤勢震盪盤堅、類股輪動，操作可聚焦AI權值及業績題材股。

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