法人看台股：把握5萬點最後上車機會 第4季大跌空間有限

美債殖利率飆破5.2%，引爆亞股昨（29）日大失血，衝擊台股開低收低，終場下跌392點、收47,631點，失守48K大關。法人指出，台股第4季衝關50K機會高，短線回檔修正，反而是挑戰5萬點前最後上車機會。

對於台股後市，法人圈認為5萬點以上已是基本共識。儘管目前台股短線漲多修正，昨日失守48K關卡，不過，法人預期後市大跌空間有限。

三面向看台股挑戰5萬點大關

反倒是隨第4季旺季到來，加上市場再度上調今年上市櫃企業獲利年增率至逾七成，且台股上升趨勢並未改變，第4季行情將突破5萬點大關，甚至上看53K至55K，因此逢拉回都是逢低布局的好買點。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等市場名師指出，昨日台股開低走低，雖失守5日線，但整體賣壓尚在控制中，且力守技術指標型態高點重要支撐，台股尚屬價穩量縮，多頭格局並未改變。

即便出現震盪暫時失守型態重要支撐，台股下檔持續走揚的20日均線，目前約在46,800點至47,000點附近，預期將有強勁支撐，因此操作逢震盪拉回仍宜偏多因應。

美股四大指數在中秋、教師節連假期間全面小跌，如道瓊跌0.06%、S&P 500跌0.29%、那斯達克指數跌0.43%，費城半導體指數跌最多、也僅0.55%。不過，美債殖利率飆破5.2%，衝擊昨日亞股，除陸港股外一片慘綠，牽連台股走弱。

三大法人昨日共賣超台股784億元，其中，外資賣超625.8億元，連二賣、累計賣超955.4億元；投信買超5.7億元，轉賣為買；自營商賣超164億元，轉買為賣。八大公股行庫則逢低護持，買超143.8億元。

受到美債殖利率衝高，衝擊股票估值，千金股族群也是一片綠油油，除萬潤（6187）漲停、力旺、弘塑、貿聯-KY、嘉澤、高力等13檔逆勢收紅，台積電、亞德客-KY收平外，其餘都下跌收黑；檔數則維持49檔不變。