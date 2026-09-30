市場押寶美光 概念股沾光

美光（Micron）即將公布最新一季財報，成為AI族群的多空風向球，市場屏息以待。由於華爾街投行多數預期美光將繳出亮眼佳績，吸引買盤紛紛卡位，上演「押寶行情」，激勵台廠旺宏（2337）、力積電等昨（29）日股價逆勢走強。

記憶體大廠美光即將於30日美股盤後公布第4季財報。根據外資高盛證券指出，美光受惠於記憶體持續的供需緊張，將推動另一個強勁的季度，業績有機會超越市場共識與公司指引。

高盛預估，美光第4季營收將超越市場預期的3%左右，第4季營收將季增10%-15%，主要由產品組合與額外漲價所推動。根據最新的DRAM需求前景及近期價格趨勢，高盛調升美光2026年EPS至106.93美元。

法人指出，旺宏受惠成熟記憶體缺口擴大迎轉單潮，特別是產能配置的核心邏輯，在於承接國際半導體巨頭退出成熟市場後的結構性獨占商機，使旺宏在全球低容量 eMMC 與 MLC NAND領域，確立罕見的長期定價霸權。