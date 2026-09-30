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台股資金行情 五策略掌握

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股後市看漲，資金行情可期，法人建議五大操作策略，包括鎖定AI技術與材料典範轉移及AI工廠供應鏈；重質不重量，鎖定精準成長股；掌握台韓科技股的連動與震盪；嚴控槓桿；堅守戰術執行紀律與動態平衡。

台股Q4五大操作策略
台股Q4五大操作策略

策略一，鎖定AI技術與材料典範轉移及AI供應鏈。法人指出，投資人宜優先瞄準2027年高能見度的產業，如先進製程、先進材料、先進封裝、及矽光子等；此外，AI鏈已成為建構AI基礎建設的絕對核心，也可布局。

策略二，重質不重量，鎖定精準成長股。短線市場可著重具熱度與題材的概念股；中長線市場應看獲利與配息，重視有企業體質的族群；長期投資應強調具有「贏者全拿」效應的個股。

策略三，掌握台韓科技股的連動與震盪。法人說，台韓股市的競合關係，從今年7月韓股去槓桿化進而影響台股可見一斑。日後投資台股，最好也要順勢研究與韓股的關係、甚至是費半指數關聯性，以免受到牽累。

策略四，嚴控槓桿，保留適度現金水位以因應突變。今年雖然外在國際變因眾多，但台股仍漲64%。宜防範黑天鵝、緊盯灰犀牛，操作槓桿宜適度，並保留一定的現金防範變局。

策略五，堅守戰術執行紀律與動態平衡。在連續利空且股價反應鈍化時，應冷靜等待、伺機布局；在連續利多且市場情緒高漲時，則宜提高警覺，勿盲目追高。

台股 矽光子 科技股

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