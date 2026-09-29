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櫃買永續宣導 前進台中

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為協助企業強化資本市場競爭力，引導公司以投資人視角出發，主動揭露提升企業價值計畫，並持續強化與利害關係人溝通，攜手周邊單位規劃自9月起辦理北中南三場次「提升企業永續價值工作坊暨宣導會」，目前9月初已舉辦高雄場與台北場，壓軸的台中場將在10月5日至6日辦理。

宣導會主要內容為簡介「提升企業價值計畫」、「綠色證券認證制度介紹」、「上市櫃公司永續發展及ESG近期推動措施」、「永續發展債券市場制度介紹」及「上市櫃公司董事實務宣導」等宣導主題，以及辦理「提升企業價值計畫」工作坊課程。

目標是藉此增進上市櫃公司資訊透明度與市場溝通品質，以形塑我國企業價值，並透過辦理綠色證券認證及永續發展債券市場制度的宣導，協助企業增進國際競爭力與永續經營韌性並達成永續發展目標。

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