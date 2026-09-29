聽新聞
0:00 / 0:00
櫃買永續宣導 前進台中
櫃買中心為協助企業強化資本市場競爭力，引導公司以投資人視角出發，主動揭露提升企業價值計畫，並持續強化與利害關係人溝通，攜手周邊單位規劃自9月起辦理北中南三場次「提升企業永續價值工作坊暨宣導會」，目前9月初已舉辦高雄場與台北場，壓軸的台中場將在10月5日至6日辦理。
宣導會主要內容為簡介「提升企業價值計畫」、「綠色證券認證制度介紹」、「上市櫃公司永續發展及ESG近期推動措施」、「永續發展債券市場制度介紹」及「上市櫃公司董事實務宣導」等宣導主題，以及辦理「提升企業價值計畫」工作坊課程。
目標是藉此增進上市櫃公司資訊透明度與市場溝通品質，以形塑我國企業價值，並透過辦理綠色證券認證及永續發展債券市場制度的宣導，協助企業增進國際競爭力與永續經營韌性並達成永續發展目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。