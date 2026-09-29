櫃買永續宣導 前進台中

金管會與國發會共同推動的「TiBOOST創新大步計畫」，為因應廣大新創團隊提案需求，正式宣布將徵件截止日由原訂的9月29日延長至10月5日下午2時。此計畫已引發全球新創圈熱烈回響，統計至昨（29）日，已收到逾百件申請，其中半數提案來自海外，涵蓋全球19個國家，展現高度國際化趨勢。

2026-09-29 23:56