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創新大步計畫 延長徵件

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

金管會與國發會共同推動的「TiBOOST創新大步計畫」，為因應廣大新創團隊提案需求，正式宣布將徵件截止日由原訂的9月29日延長至10月5日下午2時。此計畫已引發全球新創圈熱烈回響，統計至昨（29）日，已收到逾百件申請，其中半數提案來自海外，涵蓋全球19個國家，展現高度國際化趨勢。

臺灣證券交易所表示，此計畫目的是匯聚台灣AI創新能量，加速優質團隊與資本、產業及市場資源對接，主辦單位亦同步揭曉橫跨科技產業、創投、學研與國際生態系的決賽評審名單，期盼吸引更多具備核心技術與商業潛力的團隊把握最後機會踴躍投件。

「TiBOOST創新大步計畫」集結資本市場與創新創業資源，由證交所、臺灣集中保管結算所、櫃買中心及臺灣期貨交易所，攜手創投公會與私募股權公會共同辦理。主辦單位強調，AI新創從研發走向商業落地，關鍵在於掌握市場痛點與商業模式。此次延長徵件，便是為了讓團隊有更充裕的時間完善技術優勢、應用情境與成長藍圖，藉由計畫鏈結產業場域與資金，將創新成果轉化為可持續發展的商業解決方案。

為兼顧技術前瞻性、投資潛力與產業應用，首屆TiBOOST決賽邀集10位跨領域指標性專家擔任評審，名單陣容堅強，包括私募股權公會理事長暨益鼎創投創辦人邱德成、創投公會理事長暨中研院特聘研究員黃彥男、中華電信執行副總陳元凱、光寶科技資深處長陳宏明、國發基金管理會執行秘書汪庭安、台積電資深經理藍柏顯、AI Fund總經理施子薇、Headline Asia創始合夥人Akio Tanaka、和鼎創投副董事長暨總經理劉奕成，以及台杉投資科技基金執行合夥人李一平。評審團隊將從技術價值、商業可行性等多重面向進行全面評估。

截至目前已收到逾百件申請，展現高度國際化趨勢，涵蓋全球19個國家，以加拿大與韓國投件最為踴躍，甚至出現跨國聯手組隊參賽的亮眼案例。主辦單位呼籲國內外優秀AI團隊把握最後延期階段，透過TiBOOST深度對接台灣資本市場與產業生態圈，詳細報名資訊請參閱活動官方網站。

國發會 創投 團隊

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創新大步計畫 延長徵件

金管會與國發會共同推動的「TiBOOST創新大步計畫」，為因應廣大新創團隊提案需求，正式宣布將徵件截止日由原訂的9月29日延長至10月5日下午2時。此計畫已引發全球新創圈熱烈回響，統計至昨（29）日，已收到逾百件申請，其中半數提案來自海外，涵蓋全球19個國家，展現高度國際化趨勢。

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