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就市論勢／ASIC、資料中心 分批布局

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

9月以來，台股在AI投資趨勢延續及市場風險偏好支撐下維持高檔格局，加權指數近期一度突破48,000點，顯示中期多頭架構仍具韌性。昨（29）日高檔追價力道轉趨謹慎，終場回落，反映指數快速墊高後，開始出現獲利了結與高檔換手壓力。

從結構看，目前較適合將行情定義為多頭趨勢中的高檔整理，而非趨勢反轉，仍看好明年走有基本面支撐產業與個股，惟指數進入高基期，短線上攻過程震盪幅度可能明顯放大，後續觀察重點在於高檔整理期間能否維持價量結構穩定，以及拉回後買盤是否持續承接，若能守穩近期突破區域，中期偏多格局仍未遭破壞。

籌碼面看，指數進入高檔區，市場心態由前期積極追價轉向高檔換手，尤其台股自7月底低點快速反彈後，至9月底累積相當可觀漲幅，短線資金更容易受到法人調節、季底部位調整及國際資金流向影響。

不過，目前資金主軸仍未明顯脫離AI與高效能運算相關供應鏈，資金較傾向在不同次產業間輪動，而非全面撤離科技族群。因此現階段更應留意外資現貨、期貨部位與融資餘額變化，若指數高檔震盪但槓桿籌碼未快速膨脹，行情有機會透過時間整理消化短線過熱壓力。

投資建議

台股中長期受惠AI資本支出與企業獲利成長，配置上建議適度保留現金部位，避免在市場情緒過度樂觀時大幅增加曝險，若後續因國際股市、利率預期或法人調節造成指數拉回，可分批布局。產業方向仍以AI伺服器、CPU、ASIC、先進製程與封裝、高頻寬記憶體、高速傳輸、散熱、光通訊及資料中心基礎建設等具備實質需求支撐的成長領域為主。

布局 加權指數 台股

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高股息商品 買盤青睞

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八檔台股ETF 逆勢上漲

受到美國公債殖利率走揚及中秋連假後補跌影響，大盤昨（29）日跌392點，收在47,631點，失守48K及5日均線，台股ETF表現也是跌多漲少，86檔台股原型ETF平均下跌0.7%，收紅的台股ETF僅有八檔，整體以高息型上榜居多。

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