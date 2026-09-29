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證交所攜手台經院與資策會 推創新板半導體、數位雲端產業報告

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

為響應國家政策，打造具台灣特色「亞洲那斯達克」作為產業與資本市場戰略目標，台灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)於今(115)年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。本計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態之理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。115年9月推出之研究報告聚焦於「半導體」及「數位雲端」等多元產業。

半導體產業方面，研析報告指出AI應用正由雲端資料中心向邊緣端（Edge）與終端拓展。Edge AI將推論部署於資料產生地點附近，使裝置現場完成資料篩選與辨識，有效降低延遲與雲端運算成本。影像處理是Edge AI中較早導入且成長較快的應用，台灣IC設計業者正加速整合ISP（Image Signal Processor）、NPU（Neural Processing Unit）等運算單元與AI演算法，由消費性電子切入，拓展智慧安防、ADAS、智慧製造與機器人等領域。展望未來，隨著小型語言模型、多模態AI與AI Agent導入，Edge AI將朝向場景理解與自主控制發展；晶片亦轉向多種運算單元協作，具備跨場域軟硬體與生態系整合能力的業者將擴大市場機會。

數位雲端產業方面，研析報告指出在廣播電視產業中，儘管電影片道市場競爭激烈，且傳統廣告數量下滑，業者透過跨平台經營、內容授權與拓展寬頻業務發展多元業務。114年我國廣播電視業銷售額年增3.71%，115上半年在經典賽與世足賽等大型賽事收視帶動下，銷售額續增1.61%。展望未來，預估我國115年廣播電視業銷售額可維持在600億元以上，維持平穩偏佳格局，影音市場競爭已由影劇延伸至即時性高、不可取代的體育賽事領域，國際頂級體育賽事轉播成為傳統媒體推動數位轉型與強化內容變現的核心突破口，相關業者將持續深化自營OTT與跨平台整合，並導入AI技術進行內容製播與賽事分析，藉由差異化布局開拓具可持續性的多元營收動能。

台灣證券交易所透過台灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）持續扮演資本市場的推手，藉由前瞻產業研究報告計畫推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，為台灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。未來每個月將針對前瞻產業發布研究報告，歡迎可於證交所創新板官網之「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」(https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html)、臺灣指數公司IR議合服務平台之IR專區(https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone)，以及台經院產經資料庫「上市前瞻」專區(https://tie.tier.org.tw/index.aspx)查詢最新產業動態。

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