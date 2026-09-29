凱基證券輔導湧盛電機上櫃案 看好 AM 市場深化與新能源車成長動能

凱基證券主辦輔導之湧盛電機（2249）申請股票上櫃案，已於7月7日通過櫃買中心上櫃審議委員會審議，並於9月29日舉辦上櫃前業績發表會，說明公司長期深耕汽車售後維修（After Market, AM）市場，憑藉完整的產品開發、製造及市場拓展能力，建立穩固競爭優勢。面對全球汽車產業朝電動化與智慧化發展趨勢，除持續鞏固既有AM市場地位外，也積極拓展海外市場及新能源車相關產品布局，為未來成長注入新動能。最快可望於10月下旬上櫃。

凱基證券表示，湧盛未來將持續深化日本及北美市場，其中日本市場將是重要布局方向。除積極切入當地汽車專業網路銷售平台，亦規劃透過海外生產及營運據點布局，更貼近當地客戶需求，進一步提升市場滲透率。

湧盛在產品布局方面，除既有斜盤式、旋葉式壓縮機外，持續開發高效率、低噪音的渦捲式壓縮機，預計2026年底完成開發，鎖定高階車款及新能源車市場；同時已完成油電及純電車電動壓縮機開發，並建置相關生產線及實驗設備。隨新能源車保有量增加，未來電動壓縮機亦有機會帶動新的AM替換需求。除汽車應用外，湧盛亦積極將電動壓縮機技術延伸至電動車電池熱管理及機櫃溫控散熱，目前相關應用已有初步進展。未來成長聚焦「AM基本盤、海外市場、渦捲式及新能源車壓縮機、熱管理」四大方向，以既有AM市場為基礎，逐步擴大海外布局，並推進新一代壓縮機產品及熱管理應用，持續擴大產品與市場版圖。凱基證券認為，雖然熱管理業務仍處於早期布局階段，但隨電動車、儲能及資料中心市場成長，未來發展潛力值得期待。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，湧盛在既有AM市場穩健基礎下，隨海外市場持續深化、新世代壓縮機產品陸續推出，以及熱管理新應用逐步發酵，未來營運動能可望從傳統汽車零組件市場進一步延伸至全球新能源車及熱管理產業，開啟下一階段成長契機。