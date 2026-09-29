快訊

柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

差近80倍！車禍賠償從幾十萬變800萬 律師：很多人都漏算這筆

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券輔導湧盛電機上櫃案 看好AM市場深化與新能源車成長動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券主辦輔導之湧盛電機申請股票上櫃案，已通過櫃買中心上櫃審議，於9月29日舉辦上櫃前業績發表會。（左起）凱基證券總經理林志宏、湧盛電機董事長林麗玉、總經理萬芸榮。凱基證券／提供
凱基證券主辦輔導之湧盛電機申請股票上櫃案，已通過櫃買中心上櫃審議，於9月29日舉辦上櫃前業績發表會。（左起）凱基證券總經理林志宏、湧盛電機董事長林麗玉、總經理萬芸榮。凱基證券／提供

凱基證券主辦輔導的湧盛電機（2249）申請股票上櫃案，已於7月7日通過櫃買中心上櫃審議委員會審議，並於9月29日舉辦上櫃前業績發表會，說明公司長期深耕汽車售後維修（After Market, AM）市場，憑藉完整的產品開發、製造及市場拓展能力，建立穩固競爭優勢。面對全球汽車產業朝電動化與智慧化發展趨勢，除持續鞏固既有AM市場地位外，也積極拓展海外市場及新能源車相關產品布局，為未來成長注入新動能。最快可望於10月下旬上櫃。

凱基證券表示，湧盛未來將持續深化日本及北美市場，其中，日本市場將是重要布局方向。除積極切入當地汽車專業網路銷售平台，亦規劃透過海外生產及營運據點布局，更貼近當地客戶需求，進一步提升市場滲透率。

湧盛在產品布局方面，除既有斜盤式、旋葉式壓縮機外，持續開發高效率、低噪音的渦捲式壓縮機，預計2026年底完成開發，鎖定高階車款及新能源車市場；同時已完成油電及純電車電動壓縮機開發，並建置相關生產線及實驗設備。隨新能源車保有量增加，未來電動壓縮機亦有機會帶動新的AM替換需求。

除汽車應用外，湧盛亦積極將電動壓縮機技術延伸至電動車電池熱管理及機櫃溫控散熱，目前相關應用已有初步進展。未來成長聚焦「AM基本盤、海外市場、渦捲式及新能源車壓縮機、熱管理」四大方向，以既有AM市場為基礎，逐步擴大海外布局，並推進新一代壓縮機產品及熱管理應用，持續擴大產品與市場版圖。凱基證券認為，雖然熱管理業務仍處於早期布局階段，但隨電動車、儲能及資料中心市場成長，未來發展潛力值得期待。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，湧盛在既有AM市場穩健基礎下，隨海外市場持續深化、新世代壓縮機產品陸續推出，以及熱管理新應用逐步發酵，未來營運動能可望從傳統汽車零組件市場進一步延伸至全球新能源車及熱管理產業，開啟下一階段成長契機。

凱基 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣AM壓縮機自製品牌 湧盛搶全球供應鏈商機

台灣AM壓縮機自製品牌 湧盛搶全球供應鏈商機

倉佑大馬新廠Q4試量產

證交所助攻優質企業

相關新聞

台股市值躍全球第4 投審會：大摩、小摩、美林砸139億元加碼台灣

台股日前創新高，市值闖進全球第四名，3家英美外資券商也加碼投資台灣139億元。經濟部投審會29日召開第35次會議，核准重大投資案10件，包括僑外投資233.4億美元、對外投資35.2億美元。其中，僑外投資部分，台灣吸引大摩、小摩，以及美林證券增加對台投資逾139億美元

連假結束卻繼續賣股 三大法人共賣超781億元

台股29日開高，但終場下跌392.64點，收在47,631.96點，跌幅0.81%，跌破五日線，成交量未因連假結束而明顯放大，僅7,850.4億元，三大法人賣超781.86億元。

凱基證券輔導湧盛電機上櫃案 看好AM市場深化與新能源車成長動能

凱基證券主辦輔導的湧盛電機（2249）申請股票上櫃案，已於7月7日通過櫃買中心上櫃審議委員會審議，並於9月29日舉辦上櫃前業績發表會，說明公司長期深耕汽車售後維修（After Market, AM）市場，憑藉完整的產品開發、製造及市場拓展能力，建立穩固競爭優勢。面對全球汽車產業朝電動化與智慧化發展趨勢，除持續鞏固既有AM市場地位外，也積極拓展海外市場及新能源車相關產品布局，為未來成長注入新動能。最快可望於10月下旬上櫃。

中秋節後變盤台股失守「4萬8」 新台幣向31.9元靠攏

台股節後變盤，季底作帳行情個股分歧，加權指數跌破「4萬8」，外資今大舉賣超632億元，新台幣收盤貶破31.8元，以31.876收盤，貶值9.6分。

台積不倒、房市不會好！帥過頭直言「全民炒股」下場：房地產被抽乾

台股今年多頭氣勢如虹，資金高度集中效應卻意外引發房市警訊。房產專家帥過頭直言，在AI浪潮與半導體狂飆帶動下，台積電已成市場上的「超級吸金大怪獸」，大幅排擠民間消費與購屋資金，更衍生出民眾將房產增貸買股的特殊現象，導致房市動能嚴重受挫，出現「台積電不倒，房地產不好」的極端市況。

台積電法說兩周後登場 特化供應鏈動起來 台特化放量突破季線

台積電（2330）10月15日舉行法說會，外資、內資估計，單季每股純益可望達28.5元至30元，台積電29日股價在平盤附近震盪，然相關特化供應鏈強漲，台特化（4772）盤中大漲逾9%，一舉帶量突破季線大關，晶呈科技（4768）漲停，康普（4739）、新應材（4749）、永光（1711）上漲逾4%，中華化（1727）漲逾2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。