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大盤回檔塑化獨強！外資重磅叫「買」、並大升這二檔塑化股目標價

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股29日回檔修正，塑化股外資調升南亞（1303）、台塑化（6505）目標價，激勵股價強揚，帶動類股指數逆勢大漲2.6%最強勢。其中花旗證券將台塑化目標價大升至108元，瑞銀則將南亞目標價大升至300元，二家公司均建議「買進」。

花旗證券指出，台塑化由於具有五大優勢，將帶動今年獲利較去年數倍暴增。五大優勢分別為：一、自有船隊優勢，緩衝運費飆漲：台塑化擁有自有 VLCC（超大型油輪）船隊，涵蓋約 60%–70% 的原油運輸需求，使其在近期運費大幅飆升時受到的影響最小。

二、高柴油出口比例：台塑化的柴油出口比例高達約 85%，使其成為新加坡油品利差強勁的受惠者；三、國內凍漲政策影響可控：假設原油價格維持每桶 100美元至第4季末，下半年凍漲造成的煉油利差完全可被出口的高利差所彌補。

四、高股息殖利率與估值溢價：預估台塑化在 2026–2027 年的股息殖利率高達 7%–8%，為台塑四寶中最高；五、烯烴業務競爭力改善：預計台塑化自 2027 年起部分轉用乙烷進料，將提高其輕油裂解廠的產能利用率。

基於五大優勢發酵，花旗預估台塑化今年每股稅後純益（EPS）將由去年的1.04元暴增至8.22元，年增率高達6.9倍。基於獲利強勁增長，花旗建議「買進」台塑化，目標價由40元大增至108元，樂觀情境下，甚至上看116元。

南亞方面，瑞銀證券認為，在石化業務方面，預計乙二醇（MEG）與乙烯間的利差將在 2026 年第 3 季轉正，2026-2027 的利差，預期將受惠於地緣政治導致的供給緊縮，台塑化因而受惠。

此外，南亞的銅箔基板（CCL）業務，瑞銀也持續看好，關鍵驅動因素包括供給端主導的漲價、更高毛利的 AI 產品組合，及南亞塑膠垂直整合的 CCL 價值鏈。瑞銀預估南亞CCL今明年平均售價將分別大幅成長90%與85%。

瑞銀看好南亞受惠CCL漲價與 AI 導向的產品組合升級，帶動今年EPS數倍翻揚至13.71元，明年更上看20.02元，因此評等升至「買進」、目標價由30元大升至300元，升幅高達九倍。

塑化股 外資 目標價

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