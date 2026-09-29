台股市值躍全球第4 投審會：大摩、小摩、美林砸139億元加碼台灣

台股日前創新高，市值闖進全球第四名，3家英美外資券商也加碼投資台灣139億元。經濟部投審會29日召開第35次會議，核准重大投資案10件，包括僑外投資233.4億美元、對外投資35.2億美元。其中，僑外投資部分，台灣吸引大摩、小摩，以及美林證券增加對台投資逾139億美元

投審會此次核准僑外投資有5件，金額約233.4億美元，美商J.P.MORGAN以43億170萬元，增資摩根大通證券，從事經營證券商及期貨商業務。美商美林以32億美元，增資美林證券，從事經營證券商及期貨商業務。英商摩根士丹利以64億4千萬元，增資台灣摩根士丹利證券，從事經營證券商及期貨商業務。

連鎖超市日商LOPIA以49.9億元，增資台灣樂比亞公司，經營超級市場業業務。英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY以44.1億元增資海盛投資，用於海盛離岸風電專案開發，包含水下基礎建設探勘、設備採購及工程設計。

僑外投資此次共核准5件，金額約新台幣233.4億元，除了國際金融業者加碼台灣市場外，日商LOPIA也以49.9億元增資台灣樂比亞，持續布局台灣超市市場；另外，英商Stonepeak Formosa 4-3 Holdings則以44.1億元增資海盛國際投資，投入離岸風電專案開發。

至於台商對外投資部分，本次共核准5件、金額約35.2億美元，投資重點則集中在AI伺服器、伺服器及電子製造供應鏈。其中，南亞科以21億美元投資NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，從事一般投資業務，主要投資於低風險金融商品，以降低外匯避險成本。

廣達以9.73億美元增資美國事業，轉投資美國QUANTA MANUFACTURING NASHVILLE LLC，從事電腦及周邊設備與AI伺服器組裝；緯創則以1.5億美元增資美國公司，布局印刷電路板組裝生產。

英業達投資1.1億美元，增資美國英業達控股，再轉資美國INVENTEC （USA） CORP.，從事伺服器產品組裝業務。英業達另以1.87億美元，增資泰國INVENTEC ELECTRONICS （THAILAND） CO., LTD，從事筆電及伺服器主機板的組裝業務。