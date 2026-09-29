連假結束卻繼續賣股 三大法人共賣超781億元

台股29日開高，但終場下跌392.64點，收在47,631.96點，跌幅0.81%，跌破五日線，成交量未因連假結束而明顯放大，僅7,850.4億元，三大法人賣超781.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超632.01億元，投信買超14.16億元，自營商賣超（合計）164.02億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.08億元，自營商（避險）賣超155.93億元。

台積電（2330）收平盤2,475元，聯發科（2454）大跌7.1%，跌破5,000元，收4,910元，為成交值第二名。台達電（2308）下跌近4%，智邦（2345）跌逾4%，台光電（2383）下跌逾2%。

今日IC設計部分續強，ASIC的晶心科（6533）、巨有科技（8227）漲停，聯傑（3094）衝上漲停板，久暘上漲逾5%。台積電CoPoS相關供應鏈走強，鈦昇（8027）、雷科（6207）、晶呈科技（4768）攻上漲停，特用化學供應鏈也表現強勁，台特化（4772）大漲逾9%，一舉帶量突破季線大關，晶呈科技漲停，康普（4739）、新應材（4749）、永光（1711）上漲逾4%，中華化（1727）漲逾2%。

傳產部分，鋼鐵、油電燃氣強漲，彰源（2030）、美亞（2020）漲停，新鋼（2032）大漲逾7%，台塑化（6505）出量大漲逾8%，衝上90元，收94.3元，即將挑戰前高97.9元。

高價股跌多漲少，創意（3443）重挫7%，健策（3653）盤中衝上7,000元後收盤翻黑，穎崴（6515）跌破年線；表現較強的有萬潤（6187），股價漲停，另外貿聯-KY（3665）上漲逾4%。