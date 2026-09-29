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台積電法說兩周後登場 特化供應鏈動起來 台特化放量突破季線

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台積電（2330）10月15日舉行法說會，外資、內資估計，單季每股純益可望達28.5元至30元，台積電29日股價在平盤附近震盪，然相關特化供應鏈強漲，台特化（4772）盤中大漲逾9%，一舉帶量突破季線大關，晶呈科技（4768）漲停，康普（4739）、新應材（4749）、永光（1711）上漲逾4%，中華化（1727）漲逾2%。

台積電兩周後舉辦法說，法人紛紛預估今年業績，今年AI相關營收可望超過600億美元，較六個月前上修33%。業界分析，台積電客戶群持續進行AI軍備競賽，不斷預定3奈米以下先進製程產能，訂單能見度至2030年。

技術應用上，台積電3奈米以下最先進的2奈米已如期量產，公司預估在智慧手機、高速運算和AI應用推動下，2026年將快速成長。

今日台積電特化供應鏈率先發動，台特化大漲逾9%，一度觸及漲停板273元，晶呈科技大漲逾7%，新應材、康普、永光、中華化等也都走強。

台特化受惠先進製程持續推進，特殊氣體需求升溫，法人指出，台特化旗下矽乙烷產能利用率近九成，去年推出的無水氟化氫（AHF）產品，今年也正式步入大量出貨期，預計將於明年達到滿載。台特化也持續擴大這兩大產品產能，台特化表示，明年第2季將完成矽乙烷產能擴建工程、明年第3季上線服役；AHF預計明年第2至第3季完工，年底啟動。

晶呈科技董事長陳亞理先前在法說會上指出，今年三大產品線營收同步看增，其中，特殊氣體營收估成長三成、TGV系列則有望倍增，光阻剝離劑（Stripper）增長50%。晶呈科技持續開拓TGV玻璃基板系列產品，陳亞理指出，已建置兩大可量產產品線，目前合計月產能約1萬片，後續將應客戶需求陸續擴充產能，預計2027年第2季累計完成12條產線。

台積電 法說 供應鏈

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