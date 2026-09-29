台股收跌392點失守48K 觀望地緣政治、油價及記憶體大廠股價

台股29日收盤下跌392.64點、跌幅0.82%，終場以47,631.96點作收，成交量7,850億元；台積電（2330）收平盤價2,475元。

今日權值股受到賣壓抑制，台積電也未能撐住全場，僅南亞（1303）、台塑化（6505）、臻鼎-KY（4958）、富邦金（2881）、南電（8046）及貿聯-KY（3665）等權值股小漲。市場觀望氣氛轉濃，關注地緣政治及油價變化，以及美光財報、SK海力士與三星後續股價走勢

今日成交金額大且走高為：臻鼎-KY、友達（2409）、南亞、聯茂（6213）、嘉晶（3016）、南電、貿聯-KY、高力（8996）及華邦電（2344）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、台達電（2308）、國巨*（2327）、奇鋐（3017）、華新科（2492）、台光電（2383）、日月光投控（3711）、大立光（3008）及環球晶（6488）。

第一金投顧表示，美國即將公布的最新個人消費支出物價指數（PCE）與 ISM 製造業指數，緊接著10月初登場的美國非農就業報告（NFP），將直接為聯準會第4季利率路徑定錨；由於10年期美債殖利率維持在高檔震盪，任何通膨僵固或就業過熱的訊號，均可能牽動美債殖利率衝高並加劇外資在亞股的匯出與提款壓力。

法人季底作帳的最後衝刺，盤面個股震盪洗盤恐進一步放大。在重磅數據正式攤牌前，操作維持穩健理性，整體持股水位嚴格控管在六成左右，適度降低融資槓桿，並利用盤中震盪果斷汰除籌碼鬆動的弱勢標的，以防禦突發性波動。核心選股策略上，現階段應嚴守「買黑不買紅、長線保護短線」的法人紀律。針對引領多頭主軸的 AI 伺

服器核心、均熱與散熱模組、先進封裝及高階 CCL 族群，其下半年營收與獲利能見度極高，等待股價量縮回測 5 日或 10 日均線守穩時，再行分批逢低布局，切忌在股價創高當日盲目追價。