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台股失守48K 這檔個股、零股成交前五大都進榜 且個股成交第一
連假後台股今（29）日走弱，盤中失守48,000點大關，投資人仍勇於買進，盤中個股成交量前五大有四檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾56萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾13萬張排名第三、群益ESG投等債20+（00937B）逾10萬張排名第四，復華富時不動產（00712）逾10萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾44萬張排名第二。買超標的出現債跟不動產這類較偏防禦型的標的。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有707萬，凱基台灣TOP50（009816）有236萬，主動中信台灣收益有214萬，聯發科（2454）有187萬，國巨*（2327）有146萬，前五大有三檔ETF。
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