台股中秋後變盤向下？分析師曝下跌兇手 但可以買這五大類股

台股中秋節連假後的第一個交易日竟是開低走低，與近15年節後首日上漲7成的表現大相逕庭，到底是什麼理由竟出現「中秋變盤」向下的走勢？大大的出乎市場預期；證券分析師直言，造成節後下跌的原因有兩個，但是，預期台股在台積電（2330）法說會前有機會再創新高，「50,000點一定看得到」，同時點名五大優先布局類股。

根據近15年（2011~2025年）歷史統計數據，台股在中秋節後1日與5日的上漲機率分別為73%與67%，平均漲幅約0.3%、1%；但29日卻是出現開低走低的表勢，與歷史經驗大相逕庭，投資人關注，「中秋變盤」說竟是變盤向下？

台股早盤以47,873.89點開出，下跌150.71點，權值股的聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、創意（3443）、奇鋐（3017）等股下跌，拖累大盤指數再向下跌，一度下挫至47,573.09點，下跌451.51點，不過，權王台積電力守紅盤，成為多頭指標，台塑化（6505）、富邦金（2881）、南亞（1303）、國泰金（2882）等逆勢上漲。

台股中秋節後真的是變盤向下嗎？造成大盤指數下挫的兇手何在？這個時候可不可以進場買股票？買什麼？50,000點何時出現？都成為投資人關注的焦點。

證券分析師張陳浩表示，中秋節後出現下跌， 主要是兩個因素造成，一是美國10年期公債殖利率飆破5.2%，另一個則是美國總統川普拒絕伊朗提出的和平協議，造成美股周一下跌，日本及韓國股市也是下跌走勢，拖累台股也下跌。

張陳浩指出，若是以美、日、韓三國股市在中秋連假的跌勢來推算，台股今日可能要下跌500~1,000點，但台股的表現相對強的，撐盤要角就是台積電，在美股周一下跌的表現中，台積電ADR則是上漲的，主要就是市場認為台積電的本益比合理，且有9月營收及法說會的題材支撐。

張陳浩強調，台積電9月營收可以預期將非常好，接下來的法說會釋出的財報及財測也是看好，有望推升台股電股價再創歷史新高，他預期，台積電創高時也是台股50,000點到來時，在台積電法說會前一定看得到。

至於布局的標的，張陳浩直接點名五大族群，首先就是台積電，及台積電相關的先進封裝，包括日月光投控、友達（2409）、群創（3481）等；另外，矽晶圓的合晶（6182）、台勝科（3532）、嘉晶（3016）、環球晶（6488）；砷化鎵的穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）；CCL的台燿（6274）、聯茂（6213）、台光電（2383）；被動元件的禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等都值得留意；ABF的欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）則是續抱。