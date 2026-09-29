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台股開低走低失守48K 法人：節後資金回補 把握季底作帳行情
美股四大指數28日全數收紅，以費城半導體指數上漲1.4%最佳，但並未帶動台股上漲。台股29日開低走低，盤中一度下跌472點至47,573點，失守48K大關。台積電（2330）盤中最高上漲20元至2,495元，且一直維持在平盤之上。
法人指出，近期美債殖利率居高不下，壓抑資產評價，台股技術面過熱、量價背離下，預期指數漲多後，轉高檔震盪整理格局。但隨中秋連假期間，美中同意延長貿易休戰 ，長假變數消除，節後資金有望回補。
現階段季底作帳僅剩兩個交易日，投信近兩周累計買超集中於特定族群，除了AI主線中具基本面支撐的電源與伺服器外，本益比偏低的航運與金融股、近期回檔的生技股亦見布局，季底觀察指標股如南亞（1303）、長榮（2603）、穩懋（3105）、精材（3374）與台達電（2308）。
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