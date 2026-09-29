台股開低走低失守48K 法人：節後資金回補 把握季底作帳行情

台股中秋節連假後的第一個交易日竟是開低走低，與近15年節後首日上漲7成的表現大相逕庭，到底是什麼理由竟出現「中秋變盤」向下的走勢？大大的出乎市場預期；證券分析師直言，造成節後下跌的原因有兩個，但是，預期台股在台積電（2330）法說會前有機會再創新高，「50,000點一定看得到」，同時點名五大優先布局類股。

2026-09-29 12:21