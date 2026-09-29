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台積電之外 這兩檔集團股早盤貢獻漲點多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股29日走勢疲軟，除台積電（2330）雖上漲0.6%貢獻約120漲點，台塑化（6505）及南亞（1303）也進入漲點貢獻前五名，外資看好這兩檔業績表現。

台塑化今日早盤上漲至94.5元，漲幅約8.37%，貢獻大盤上漲點數約17.2點，近次於台積電今日對大盤指數漲點的貢獻；南亞上漲至243元，漲幅約2.1%，貢獻大盤指數上漲點數約12.6點。

美系券商最新報告將台塑石化上調評等至「買進」，因油輪船隊帶來優異利潤率及高出口比。美系券商表示，將台塑石化（FPCC）的評級從「中性」上調至「買入」，主要基於其獨特的業務優勢：

擁有自有VLCC油輪船隊，覆蓋約60-70%的石油運輸需求（受近期現貨運運費飆升影響最小）；擁有最高的柴油出口比例約85%，相較之下，S-Oil/SKI為60%，TOP/SPRC僅5-10%。

中油（CPC）凍結油價帶來的影響可控（在杜拜原油價格為80美元/桶時，利潤率受擠壓程度極低），且台塑石化也將受益於美國可能實施的柴油出口限制措施。

預計台塑石化在台塑四寶將提供最高的2026-2027年預期股息殖利率，預估約7-8%，且相比亞洲同業，其享有估價溢價是合理的。

歐系券商認為CCL的業務仍有上修空間，因觀察2026、2027年ASP提升 90%／85%。加上垂直整合，預估CCL 營業利益率可望達23–30%。券商敏感度分析，每CCL ASP 每提高1美元／片，能增加0.37美元營業利益。預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為13.7/20/23元，以2027年15xPE評價。因此，調升評等及目標價。

今日早盤貢獻大盤指數漲點前五名為：台積電、台塑化、富邦金（2881）、台塑及國泰金（2882）。

台積電 集團股 台塑

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