台股連假後震盪！48K多空拉鋸 台積電守高檔、鴻海翻紅抗空

台股中秋連假後29日開盤下跌150.71點、報47,873.89點，盤中一度在聯發科（2454）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、台達電（2308）等電子要角走弱下，跌點擴大至179.2點、下探47,845.4點；惟台積電（2330）力守高檔，鴻海（2317）等權值股陸續翻紅，台塑化（6505）、金控雙雄等連袂走高，帶動大盤頻頻翻紅，多空於48,000點關卡拉鋸。盤面上，友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、群益ESG投等債20+（00937B）等標的交投熱絡。

台股中秋連假期間，美股先受油價回落、債息走低及AI股帶動走強，惟後半周油價與美債殖利率攀升，升息疑慮升溫，盤勢轉為高檔震盪；截至9月25日，道瓊周線上漲0.28%、標普500漲1.21%、那斯達克漲2.06%，費半更大漲6.27%，AI與半導體仍是主要支撐。

昨夜，美伊停火及重開荷莫茲海峽談判未有突破，10年期美債殖利率連5日走高至5.241%，美股四大指數全面收黑，費半下跌1.61%、那斯達克跌0.92%；台股ADR跌多漲少，台積電ADR逆勢上漲0.50%，聯電（2303）跌1.89%，市場後續聚焦PCE通膨數據及非農就業報告。

盤面上，五大權值股開盤多數走弱，台積電開平盤、報2,475元，聯發科開低報5,150元，台達電開低報1,880元，鴻海開低報247元，日月光投控開低報685元。

類股方面，油電燃氣、塑化、鋼鐵等漲幅居前，電子零組件、光電、通信網路等相對疲弱。

回顧台股24日表現，集中市場指數下跌132.69點、收48024.6點，成交值降至7,382.43億元。三大法人賣超444.49億元，其中，外資賣超329.65億元，投信賣超128.23億元，自營商買超（合計）13.38億元。

累計上周4個交易日，集中市場指數上漲843.85點、漲幅1.79%，周線連2紅，日均量增至8601億元。三大法人買超1,025.42億元，其中，外資買超701.49億元，投信賣超133.53億元，自營商買超（合計）457.47億元。

法人指出，台股短線維持高檔震盪，預估9月29日至10月2日指數區間為46,500至48,500點，櫃買市場則受資金排擠、類股輪動快速影響，漲勢連貫性較弱。盤面可留意半導體、IC設計、封測及漲價轉機族群，高速高頻連接器、載板與低軌衛星亦有輪動機會。