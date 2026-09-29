美股收黑、美債殖利率升 法人：台股高檔震盪提防波動

中東戰事尚未落幕，加上油價與美債殖利率持續走升，壓抑美股表現。投顧法人分析，台股在人工智慧（AI）基本面支撐下，技術面維持強勢，但受國際股債市走弱及近期融資增速過快影響，短線仍須提防行情波動，預期大盤高檔震盪、類股輪動。

美國10年期公債殖利率升破5.2%、創下2007年7月以來新高，華爾街股市4大指數28日收盤全部下跌。道瓊工業指數下挫347.11點或0.67%，收51481.51點；標準普爾500指數下滑59.72點或0.77%，收7683.69點；那斯達克指數下跌248.34點或0.92%，收26820.38點；費城半導體指數下挫203.69點或1.61%，收12465.24點。

在中秋連假前，台股24日開低震盪，盤中一度失守5日線，權值股台積電疲軟，聯發科漲近2%，擁題材的ABF載板、銅箔基板（CCL）、散熱等族群強漲，加權指數終場下跌132.69點，收在48024.6點，跌幅0.28%，守住48000點，成交值新台幣7366.23億元。

三大法人24日合計賣超台股438.73億元，其中自營商買超13.38億元，連續6個交易日買超；投信賣超114.09億元，連3賣；外資及陸資賣超338.02億元，終止連5買。

產業訊息部分，摩根大通（J.P. Morgan）由馬特卡（Mislav Matejka）領導的分析師團隊在報告中指出，全球AI相關族群股票近期回檔後，有助改善投資人部位，估值也變得有吸引力，有望帶動市場重新活絡，其中以半導體類股最被看好。

高科技廠房無塵室及機電空調統包工程廠洋基工程董事長劉士源24日召開法人說明會表示，洋基工程成功搶下美光（Micron）台南超過新台幣200億元工程案，目前在手訂單金額逾553億元，創下歷史新高。