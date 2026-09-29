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台股10月行情「四多」加持 法人看好大盤挑戰50K

經濟日報／ 記者崔馨方周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股10月「多頭攻堅行情」起跑。隨著上市櫃9月營收、台積電（2330）法說會及美股財報周接力登場，基本面火力全開，市場法人看好加權指數有望挑戰5萬點。即便聯準會升息預期升溫、美債殖利率攀高，政策變數同步牽動多空角力，46,000點將是下檔重要支撐。

彙整富邦、統一、兆豐、永豐、台新等多家大型投顧觀點，台股10月四大正向利多包括：一、行情首先聚焦9月營收表現。上市櫃公司須於10日前公布9月營收，根據各大機構走訪供應鏈後預估，受惠輝達Rubin系列產品拉貨、及新款iPhone出貨帶動，台積電9月合併營收有望達5,200億元，再創新高，領軍多頭。

此外，先進封裝、PCB、伺服器、散熱、組裝等AI供應鏈業績可望同步成長，初估單月營收創歷史新高的公司將逾150家，帶動上市櫃公司9月整體營收有望首度突破6兆元大關，再寫新猷。

二、美台超級財報周將登場。台積電10月15日舉行法說會，即便第3季可能缺少匯兌收益助陣，外資、內資目前估計，單季每股純益可望達28.5元至30元；在AI供應鏈獲利表現可期下，台股第3季整體獲利有望達2兆至2.2兆元，挑戰今年第2季2.1兆元的單季歷史新高。

三、美股指標大廠指引，牽動科技與金融族群。美股新一季財報周由記憶體大廠美光於10月1日打頭陣；花旗、摩根大通、高盛、富國銀行等金融巨擘13日起陸續公布業績。國際大行目前預估，美股第3季獲利有望年增24%。

四、法人普遍看好指數上看5萬點。在基本面強勁支撐下，大型法人機構看好台股10月高點有機會上看49,000點至50,000點；若單日成交量能穩定突破1兆元，指數突破5萬點的機會也將提高。

不過，大型代操法人提醒，雖然上市櫃公司營收、獲利等基本面可支撐行情挑戰5萬點，但上周PMI等經濟數據優於預期，市場對聯準會10月29日再升息的預期機率已達七成，加上近期中長天期債券殖利率陸續站上5%大關，恐壓縮企業獲利空間。

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